Пожар в Одессе: Спасатели сообщили об официальном завершении работ
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили о завершении работ по ликвидации последствий пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Источник: ГСЧС
Детали: По данным ведомства, работы завершены в 8:00 14 декабря.
С начала разбора завалов к работам были привлечены 182 человек и 26 единиц техники, вывезено около 3 тыс. кубометров строительных конструкций.
Работа правительственной комиссии по расследованию причин пожара, образованной распоряжением Кабмина от 06.12.2019 №1223-р, продолжается.
"С 9 декабря 2019 г. приказом ГСЧС Украины №510 генерал-майор службы гражданской защиты Виктор Федорчак, начальник ГУ ГСЧС в Одесской области отстранен от исполнения служебных обязанностей", - сообщили в ведомстве.
Предыстория:
- Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
- Жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии.
- Решением Кабмина, семьям погибших в результате пожара выделят по 200 тысяч гривен.
- По данным полиции Одесской области, в уголовном производстве по факту пожара в колледже готовят сообщение о подозрении двум лицам.
- Премьер-министр Алексей Гончарук поручил отстранить руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака от исполнения обязанностей на время расследования, а также его заместителя по профилактике Михаила Вовка и руководителя Департамента образования Александра Лончака.
- 13 декабря СБУ провела обыски в ГУ ГСЧС Одесской области. По данным СБУ, отдельные руководители ГУ ГСЧС пытались скрыть и уничтожить документацию по проведенной проверке противопожарного состояния и предоставлению разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения.