Пожар в Одессе: Спасатели сообщили об официальном завершении работ

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили о завершении работ по ликвидации последствий пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Источник: ГСЧС

Детали: По данным ведомства, работы завершены в 8:00 14 декабря.

С начала разбора завалов к работам были привлечены 182 человек и 26 единиц техники, вывезено около 3 тыс. кубометров строительных конструкций.

Работа правительственной комиссии по расследованию причин пожара, образованной распоряжением Кабмина от 06.12.2019 №1223-р, продолжается.

"С 9 декабря 2019 г. приказом ГСЧС Украины №510 генерал-майор службы гражданской защиты Виктор Федорчак, начальник ГУ ГСЧС в Одесской области отстранен от исполнения служебных обязанностей", - сообщили в ведомстве.

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