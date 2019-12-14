Пожар в Одессе: Спасатели сообщили об официальном завершении работ

548 просмотров
Суббота, 14 декабря 2019, 10:32

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили о завершении работ по ликвидации последствий пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Источник: ГСЧС 

Детали: По данным ведомства, работы завершены в 8:00 14 декабря.

С начала разбора завалов к работам были привлечены 182 человек и 26 единиц техники, вывезено около 3 тыс. кубометров строительных конструкций.

Работа правительственной комиссии по расследованию причин пожара, образованной распоряжением Кабмина от 06.12.2019 №1223-р, продолжается.

"С 9 декабря 2019 г. приказом ГСЧС Украины №510 генерал-майор службы гражданской защиты Виктор Федорчак, начальник ГУ ГСЧС в Одесской области отстранен от исполнения служебных обязанностей", - сообщили в ведомстве. 

Предыстория:

  • Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
  • Жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии.
  • Решением Кабмина, семьям погибших в результате пожара выделят по 200 тысяч гривен. 
  • По данным полиции Одесской области, в уголовном производстве по факту пожара в колледже готовят сообщение о подозрении двум лицам.
  • Премьер-министр Алексей Гончарук поручил отстранить руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака от исполнения обязанностей на время расследования, а также его заместителя по профилактике Михаила Вовка и руководителя Департамента образования Александра Лончака.
  • 13 декабря СБУ провела обыски в ГУ ГСЧС Одесской области. По данным СБУ, отдельные руководители ГУ ГСЧС пытались скрыть и уничтожить документацию по проведенной проверке противопожарного состояния и предоставлению разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения.

Украинская правда
Темы: Одесса пожар жертвы ГСЧС


powered by lun.ua
Материалы по теме
СБУ проводит обыски в Одесской ГСЧС: хотели уничтожить документы по колледжу 13 декабря 2019, 21:33
Пожар в Одессе: следователи обыскивают здание облуправления ГСЧС 13 декабря 2019, 14:45
В НАН Украины заявили, что в сгорелом одесском колледже потеряли имущества на 2 млн 12 декабря 2019, 16:52
Все новости
Главные новости
В Минске согласуют дату прекращения огня, новые участки разведения и списки на обмен
Аваков: Подозреваемые говорили о покровителе, который прикроет и вытащит
Подозреваемую в минировании авто Шеремета Кузьменко арестовали
Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в Конституцию
Все новости
holiday

Подарите ребенку эмоции! 12 крутых идей

интервью

Глава "Мисс Украина Вселенная": Наше общество еще не готово к новым стандартам красоты

здоровье

Бронхиальная астма у детей и что о ней стоит знать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів