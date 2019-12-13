СБУ проводит обыски в Одесской ГСЧС: хотели уничтожить документы по колледжу
Служба безопасности Украины проводит обыски в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Одесской области из-за пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Сотрудники спецслужбы проверяют должностных лиц относительно ненадлежащего выполнения ими служебных обязанностей и использования служебного положения вопреки интересам службы, что привело к гибели 16 человек".
Детали: По данным СБУ, отдельные руководители ГУ ГСЧС пытались скрыть и уничтожить документацию по проведенной проверке противопожарного состояния и предоставлению разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения.
Сейчас продолжаются следственные действия в административных зданиях Одесского городского управления и Главного управления ГСЧС в Одесской области. Силовики изымают материалы, подтверждающие причастность должностных лиц ГСЧС к противоправной деятельности.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК.
Продолжаются следственные действия.
Предыстория:
- Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
- Жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии.
- В полиции Одесской области сообщили, что в уголовном производстве по факту пожара в колледже готовятся сообщение о подозрении двум лицам.
- По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.
- Полиция не нашла огнетушителей в колледже. Руководителю объявили подозрение в совершении преступления. Есть и другие фигуранты.