СБУ проводит обыски в Одесской ГСЧС: хотели уничтожить документы по колледжу

Служба безопасности Украины проводит обыски в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Одесской области из-за пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Сотрудники спецслужбы проверяют должностных лиц относительно ненадлежащего выполнения ими служебных обязанностей и использования служебного положения вопреки интересам службы, что привело к гибели 16 человек".

Детали: По данным СБУ, отдельные руководители ГУ ГСЧС пытались скрыть и уничтожить документацию по проведенной проверке противопожарного состояния и предоставлению разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения.

Сейчас продолжаются следственные действия в административных зданиях Одесского городского управления и Главного управления ГСЧС в Одесской области. Силовики изымают материалы, подтверждающие причастность должностных лиц ГСЧС к противоправной деятельности.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК.

Продолжаются следственные действия.

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