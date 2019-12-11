Семьям погибших в одесском пожаре дадут по 200 тысяч – Кабмин

Кабинет министров решил выделить по 200 тысяч гривен семьям погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Источник: пресс-служба Кабмина

Дословно: "Инициатива правительства предусматривает выделение по 200 тысяч гривен каждой из семей, чьи родные погибли во время пожара в Одесском колледже, и по 50 тысяч гривен травмированным во время пожара".

Детали: Еще 315 тысяч гривен будут направлены на первоочередные меры по ликвидации последствий пожара.

Средства будут выделять из резервного фонда госбюджета.

Всего на ликвидацию последствий одесского пожара планируется направить 3 миллиона 965 тысяч гривен.

После одобрения на заседании правительства указанные средства поступят в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям и Одесскую облгосадминистрацию.

Что было раньше: 10 декабря премьер Алексей Гончарук заявил, что правительство выделит почти 4 миллиона гривен на ликвидацию последствий пожара в Одессе и компенсацию семьям погибших.

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