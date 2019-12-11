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Семьям погибших в одесском пожаре дадут по 200 тысяч – Кабмин

Среда, 11 декабря 2019, 14:04
Семьям погибших в одесском пожаре дадут по 200 тысяч – Кабмин

Кабинет министров решил выделить по 200 тысяч гривен семьям погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Источник: пресс-служба Кабмина

Дословно: "Инициатива правительства предусматривает выделение по 200 тысяч гривен каждой из семей, чьи родные погибли во время пожара в Одесском колледже, и по 50 тысяч гривен травмированным во время пожара".

Детали: Еще 315 тысяч гривен будут направлены на первоочередные меры по ликвидации последствий пожара.

Средства будут выделять из резервного фонда госбюджета.

Всего на ликвидацию последствий одесского пожара планируется направить 3 миллиона 965 тысяч гривен.

После одобрения на заседании правительства указанные средства поступят в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям и Одесскую облгосадминистрацию.

Что было раньше: 10 декабря премьер Алексей Гончарук заявил, что правительство выделит почти 4 миллиона гривен на ликвидацию последствий пожара в Одессе и компенсацию семьям погибших.

Предыстория:

  • Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
  • Полиция готовит сообщение о подозрении двум лицам.
  • По словам студентов, во время пожара не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие учащиеся не сразу узнали о возгорании.
  • Гончарук поручил отстранить на время расследования руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака, его зама по профилактике Михаила Вовка, а также руководителя Департамента образования Александра Лончака.
  • По состоянию на 10 декабря вследствие пожара погибло 12 человек. Местонахождение 4 человек не известно, 5 человек пока не удалось идентифицировать.
  • 10 декабря в ГСЧС сообщили, что в сгоревшем здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса не была установлена пожарная сигнализация.
  • В полиции рассказали, что правоохранители на месте пожара не изъяли ни одного огнетушителя. Они находились под кроватью у коменданта.
  • Автоматической системы оповещения о пожарной безопасности в здании тоже не было: ни сигнализации, ни датчиков чувствительности к дыму и температуре.

 

Темы: Кабинет министровГончарукОдессапожар
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