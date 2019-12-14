Создание единой поместной церкви: В ПЦУ собрались на архиерейский Собор
Православная церковь Украины проводит расширенный архиерейский Собор по случаю годовщины создания единой поместной церкви.
Источник: Митрополит ПЦУ Епифаний, Архиепископ ПЦУ Евстратий (Зоря), Укринформ
Дословно: "В митрополичьих палатах Святой Софии проходит Архиерейский Собор ПЦУ", - сообщил Зоря.
Заседание с участием всего епископата ПЦУ началось в Софии Киевской около 9:30.
Как отметил митрополиит Епифаний, 15 декабря 2018 г. во время Объединительного Собора "появилась Единая поместная автокефальная церковь Украины, которая 6 января получила Томос об автокефалии".
Дословно: "Таким образом совершилось века борьбы за автокефалию, за восстановление исторической справедливости за освобождение от неканонической власти Российской церкви над Украиной. ... УПЦ стала 15-й автокефальной церковью, равноправной со всеми другими поместными церквами".
"За этот год совместными усилиями мы достигли много добрых плодов: была доказана ее зрелость, утверждено ее единство, созданы органы управления и механизмы взаимодействия".
"Этот год показал, несмотря на многочисленные вызовы, противодействие недоброжелателей и другие препятствия - Поместная Украинская православная церковь состоялась", - подытожил Епифаний.
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Предыстория:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители Русской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 в Стамбуле подписали томос об Автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
- Собор иерархов Греческой церкви 12 октября признал автокефальную Православную Церковь Украины: Элладская церковь стала первой после Вселенского Патриархата среди поместных православных церквей мира, которая признала ПЦУ и вступает с ней в евхаристическое общение.
- В ответ на это чрезвычайный синод Русской православной церкви уполномочил главу РПЦ патриарха Кирилла не вспоминать во время богослужений предстоятеля Элладской православной церкви Иеронима.
- Позже РПЦ прекратила евхаристическое общение с главой Элладской церкви 3 ноября за то, что тот признал автокефалию Православной церкви Украины.
- В то же время Польская автокефальная православная церковь заявила о непризнании Православной церкви Украины.
- Почетный патриарх ПЦУ Филарет не захотел высказывать поддержку предстоятелю церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. Он заявляет, что УПЦ Киевского патриархата не была ликвидирована и пытается доказать это в судах.
- Священный синод Украинской Православной Церкви (ПЦУ) решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Также Синод предоставил Филарету право для пожизненно проживания в комплексе зданий по адресу город Киев, улица Пушкинская, 36. Кроме этого, у него есть пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе.