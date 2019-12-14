Создание единой поместной церкви: В ПЦУ собрались на архиерейский Собор

Православная церковь Украины проводит расширенный архиерейский Собор по случаю годовщины создания единой поместной церкви.

Источник: Митрополит ПЦУ Епифаний, Архиепископ ПЦУ Евстратий (Зоря), Укринформ

Дословно: "В митрополичьих палатах Святой Софии проходит Архиерейский Собор ПЦУ", - сообщил Зоря.

Заседание с участием всего епископата ПЦУ началось в Софии Киевской около 9:30.

фото из твиттера архиепископа Евстратия (Зори)

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