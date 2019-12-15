Глава юридического комитета Сената планирует закончить дело импичмента Трампа

Республиканец, глава юридического комитета Сената США Линдси Грэм заявил, что приложит все усилия, чтобы дело импичмента президента Дональда Трампа, когда дойдет до Сената, быстро закончилось.

Источник: CNN

Прямая речь: "Это дело дойдет до Сената и очень быстро умрет. Я приложу все усилия, чтобы оно умерло.

Я пытаюсь дать достаточно четкий сигнал о том, что именно я решил. Я не хочу изображать из себя справедливого судью."

Детали: На вопрос журналиста относительно уместности озвучивать такое мнение, сенатор ответил, что должен так думать, потому что он так действует.

Грэм добавил, что считает "узкопартийной чушью" то, что происходит вокруг импичмента.

По его прогнозам, дело закончится успешно для Америки приблизительно в середине января.

Грэм также заявил, что не планирует слушать свидетелей, а намерен рассмотреть дело на основании документов, которые подготовила Палата представителей.

Что предшествовало: Комитет по судебным вопросам Палаты представителей США на заседании одобрил две статьи об импичменте против президента Дональда Трампа.

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