У Путина заявили, что изменения к "Минску" надо писать с "экспертами" ОРДЛО

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Воскресенье, 15 декабря 2019, 17:33

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что изменения в Минские соглашения могут быть внесены Киевом вместе с "экспертами" из так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Источник: Песков в программе "Большая игра" на Первом канале российского ТВ, сообщает "ТАСС"

Детали: Комментируя заявление представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексея Резникова о том, что Украина к следующему саммиту "нормандской четверки" подготовит изменения к Минским соглашениям, Песков заявил, что внести такие изменения возможно только при совместной работе Киева с "экспертами" из ОРДЛО.

Прямая речь: "Это возможно. Кто может работать над "Минском-3"? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами из ДНР и ЛНР, то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер".

Предыстория:

  • Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников после Нормандской встречи заявил, что Украина предложит изменения в Минские соглашения к Нормандской встрече в марте или даже ранее.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель заявила по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже, что Минские договоренности "не окаменевший документ", и поддержала предложения президента Владимира Зеленского внести в него изменения.
  • Перед саммитом помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Минские соглашения требуют уточнения, поскольку они были заключены пять лет назад.
  • В свою очередь, представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что "никаких изменений в Минские договоренности не будет и быть не может".

Украинская правда
Темы: Росcия Минские соглашения


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