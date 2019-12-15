У Путина заявили, что изменения к "Минску" надо писать с "экспертами" ОРДЛО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что изменения в Минские соглашения могут быть внесены Киевом вместе с "экспертами" из так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Источник: Песков в программе "Большая игра" на Первом канале российского ТВ, сообщает "ТАСС"

Детали: Комментируя заявление представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексея Резникова о том, что Украина к следующему саммиту "нормандской четверки" подготовит изменения к Минским соглашениям, Песков заявил, что внести такие изменения возможно только при совместной работе Киева с "экспертами" из ОРДЛО.

Прямая речь: "Это возможно. Кто может работать над "Минском-3"? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами из ДНР и ЛНР, то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер".

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