У Зеленского говорят, что Минские соглашения требуют уточнения
В команде президента Украины Владимира Зеленского считают, что Минские соглашения требуют уточнения, поскольку они были заключены пять лет назад.
Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью изданию Die Welt заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.
"Новое руководство украинского государства не только словами, но и действиями доказало, что выполняет все обязательства в рамках Минских договоренностей, а именно отвод войск на оговоренных пунктах по линии разграничения. От другой стороны мы ожидаем такой же готовности. При этом понятно, что Минские договоренности были приняты 5 лет назад и они уже требуют уточнений ", - заявил Ермак.
Он отметил, что в переговорах команда президента преследует четкую цель - восстановить суверенитет и целостность украинской территории. Команда президента также надеется, что Германия и Франция в этом поддержат Украину по-прежнему.
Говоря о формуле Штайнмайера, Ермак сказал, что она должна стать частью украинского законодательства. По его словам, формула регулирует только условия изменения особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей с временного на постоянный.
Что касается проведения местных выборов, то самое главное - это то, что они должны проводиться по законам Украины, которые предусматривают, что выборы не могут происходить при наличии на территории Украины любых иностранных военных частей, группировок, техники", - добавил Ермак.
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Напомним,
- Встреча лидеров стран "нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (17:00 по Киеву).
- Глава МИД Вадим Пристайко назвал красные линии Украины на "нормандском саммите" в Париже и рассказал, что договорились записать в решении "нормандского саммита".
- Встреча "нормандской четверки" много раз откладывалась, хотя президент Владимир Зеленский торопил ее с начала августа. Предполагалось, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии может состояться 24 или 26 ноября.
- В октябре 2019 года Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу закон о статусе Донбасса. Выборы могут состояться только по законодательству Украины, то есть после возвращения Киевом контроля там, и после вывода вооруженных формирований с Донбасса.
- Также Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса. По его словам, этот документ не может предусматривать автономию оккупированных территорий.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что если будет принято нечто, что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", мирные переговоры зайдут в тупик.
- Российская делегация в ТКГ призвала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.