Грызлов: Заявления о пересмотре "Минска" приносят Украине только вред

Изменений в Минские соглашения, заявления о подготовке которых прозвучали из Киева, не будет, утверждает представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

Источник: ТАСС со ссылкой на комментарий Грызлова журналистам

Прямая речь Грызлова: "С киевской стороны прозвучали заявления о подготовке неких изменений в Минские договоренности. Подобные заявления носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию в Донбассе.

Вновь подчеркну: никаких изменений в Минские договоренности не будет и быть не может. Вся работа и Контактной группы, и нормандского формата направлена на их выполнение.

Это касается и перечня мер, и последовательности их выполнения. Это было четко подтверждено на недавнем парижском саммите.

Киеву нужно думать не о пересмотре, а о выполнении своих обязательств по Минским договоренностям. Любые киевские заявления о пересмотре Минских договоренностей приносят Украине только вред, и за предыдущие годы в этом можно было неоднократно убедиться".

Этому предшествовало: