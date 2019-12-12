Грызлов: Заявления о пересмотре "Минска" приносят Украине только вред
Изменений в Минские соглашения, заявления о подготовке которых прозвучали из Киева, не будет, утверждает представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
Источник: ТАСС со ссылкой на комментарий Грызлова журналистам
Прямая речь Грызлова: "С киевской стороны прозвучали заявления о подготовке неких изменений в Минские договоренности. Подобные заявления носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию в Донбассе.
Вновь подчеркну: никаких изменений в Минские договоренности не будет и быть не может. Вся работа и Контактной группы, и нормандского формата направлена на их выполнение.
Это касается и перечня мер, и последовательности их выполнения. Это было четко подтверждено на недавнем парижском саммите.
Киеву нужно думать не о пересмотре, а о выполнении своих обязательств по Минским договоренностям. Любые киевские заявления о пересмотре Минских договоренностей приносят Украине только вред, и за предыдущие годы в этом можно было неоднократно убедиться".
Этому предшествовало:
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что минские соглашения устарели, и допускал их "адаптацию" лидерами "нормандского формата" – президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
- Помощник президента Украины Андрей Ермак также говорил, что Минские соглашения требуют уточнения, поскольку они были заключены пять лет назад.
- В России же готовились выступить на встрече в Париже с жесткой позицией по поводу последовательности выполнения минских соглашений – и 9 декабря стороны подтвердили приверженность минским соглашениям.
- Президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин договорились продолжать отвод сил от линии разграничения на Донбассе и усилия для обмена пленных, но не достигли согласия на счет последовательности выборов и возвращения Киеву контроля за границей на востоке. Зеленский хочет выборы после возвращения границы, а Путин – до, и ссылается на Минские соглашения.