Грызлов: Заявления о пересмотре "Минска" приносят Украине только вред

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Четверг, 12 декабря 2019, 13:50

Изменений в Минские соглашения, заявления о подготовке которых прозвучали из Киева, не будет, утверждает представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

Источник: ТАСС со ссылкой на комментарий Грызлова журналистам

Прямая речь Грызлова: "С киевской стороны прозвучали заявления о подготовке неких изменений в Минские договоренности. Подобные заявления носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию в Донбассе. 

Вновь подчеркну: никаких изменений в Минские договоренности не будет и быть не может. Вся работа и Контактной группы, и нормандского формата направлена на их выполнение.

Это касается и перечня мер, и последовательности их выполнения. Это было четко подтверждено на недавнем парижском саммите.

Киеву нужно думать не о пересмотре, а о выполнении своих обязательств по Минским договоренностям. Любые киевские заявления о пересмотре Минских договоренностей приносят Украине только вред, и за предыдущие годы в этом можно было неоднократно убедиться".

Этому предшествовало:

  • Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что минские соглашения устарели, и допускал их "адаптацию" лидерами "нормандского формата" – президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
  • Помощник президента Украины Андрей Ермак также говорил, что Минские соглашения требуют уточнения, поскольку они были заключены пять лет назад.
  • В России же готовились выступить на встрече в Париже с жесткой позицией по поводу последовательности выполнения минских соглашений – и 9 декабря стороны подтвердили приверженность минским соглашениям.
  • Президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин договорились продолжать отвод сил от линии разграничения на Донбассе и усилия для обмена пленных, но не достигли согласия на счет последовательности выборов и возвращения Киеву контроля за границей на востоке. Зеленский хочет выборы после возвращения границы, а Путин – до, и ссылается на Минские соглашения.

Темы: Минские соглашения Донбасс Росcия нормандский формат


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