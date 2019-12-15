У Филарета настаивают, что УПЦ КП не ликвидирована
В Киевском патриархате УПЦ отрицают информацию о ликвидации юридического лица религиозной организации "Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата".
Источник: юридический отдел Киевской патриархии
Дословно: "14 декабря 2019 года, пользуясь прямым доступом к Единому государственному реестру юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных формирований, осуществляемым через установленных государственных служащих Министерства культуры Украины, предстоятель другой церкви - Православной церкви Украины, отделенной от Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, внес информацию о прекращении юридического лица-религиозного центра - религиозной организации "Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата".
Данные действия совершил как руководитель самостоятельного юридического лица, сведения о котором имеются в Едином государственном реестре по коду ЕГРПОУ 42783113.
Заявляем, что никакого отношения к внесению указанной информации в Единый государственный реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных формирований религиозная организация "Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата" не имеет. Ни ею, ни ее учредителем-Поместным Собором, решение о прекращении не принималось".
Детали: В Киевском патриархате подчеркнули, что согласно абз.9 ст.5 закона "О свободе совести и религиозных организациях", религиозная организация не должна вмешиваться в деятельность других религиозных организаций.
"Внесение сведений в Госреестр заявителями от другого юридического лица является явно незаконным, а значит не может считаться достоверным", - говорится в заявлении.
Дословно: "Следовательно, всем мирянам Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата сообщаем о продолжении работы основанного Поместным Собором религиозного центра-Киевской Патриархии по месту нахождения: г. Киев, ул. Пушкинская, д.36.
Согласно ст.60 Конституции Украины, никто не может выполнять явно преступные приказы или распоряжения.
Никакие решения, направленные на лишение прав на свободу совести граждан Украины, которые ассоциируют себя с Киевским Патриархатом, способом лишения церкви ее религиозного центра - выполняться не будут".
Что было ранее: 14 декабря во время Архиерейского собора Православной церкви Украины митрополит ПЦУ Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ".
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Предыстория:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители Русской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 в Стамбуле подписали томос об Автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
- Почетный патриарх ПЦУ Филарет не захотел высказывать поддержку предстоятелю церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. Он заявляет, что УПЦ Киевского патриархата не была ликвидирована и пытается доказать это в судах.
- Священный синод Украинской Православной Церкви (ПЦУ) решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Также Синод предоставил Филарету право для пожизненно проживания в комплексе зданий по адресу город Киев, улица Пушкинская, 36. Кроме этого, у него есть пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе.
- В интервью "Украинской правде" предстоятель ПЦУ Епифаний высказал мнение, что за спиной почетного патриарха Филарета стоят пророссийские силы, а он этого, возможно, не осознает.