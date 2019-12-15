У Зеленского дискутируют о сотрудничестве с американскими лоббистами - NYT
В окружении президента Владимира Зеленского ведутся дискуссии о возможном сотрудничестве с американскими лоббистами, связанными с Полом Манафортом.
Источник: The New York Times со ссылкой на собственные источники
Детали: Издание отмечает, что, стремясь улучшить отношения Украины с Вашингтоном, союзники Зеленского встретились с лоббистами, тесно связанными с администрацией Дональда Трампа.
Издание пишет, что предварительные дискуссии о сотрудничестве с лоббистами разделили команду Зеленского.
Однако, по словам трех человек, знакомых с дискуссиями, две компании, с которыми обсуждается возможность сотрудничества, связаны с Манафортом.
Представитель одной из фирм, Mercury Public Relations, которая работала с Манафортом, Брайан Ланза в прошлом месяце в Киеве встретился с помощником Зеленского Андреем Ермаком.
Отмечается, что встречу организовал американский юрист по имени Эндрю Мак, который сам в прошлом месяце зарегистрировался в Министерстве юстиции США как неоплачиваемый лоббист Зеленского.
Еще одна фирма, которую обсуждали помощники Зеленского, Prime Policy Group, также имеет связи с Манафортом. Ее основал Чарли Блэк, бывший бизнес-партнер Манафорта в 1980-х и 90-х. Фирма Блэка представляла других клиентов в Украине, среди которых Сергей Тигипко, отмечает издание.
Блэк заявил, что не имел никаких разговоров с командой Зеленского о возможном контракте, но не будет против такого сотрудничества.
Издание также сообщает, что Зеленский, вероятно, наконец получил поддержку Белого дома относительно кандидатуры посла Украины в США.
Отмечается, что посол Украины в ООН Владимир Ельченко ждал утверждения Вашингтона с конца сентября или начале октября.
По словам источников, о его утверждении должно быть официально сообщено на этой неделе. Белый дом и Государственный департамент не ответили на вопрос об одобрении кандидатуры Ельченко.
Что было раньше: Как писала "Украинская правда", 13 ноября помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак встречался в Киеве с американским лоббистом Брайаном Ланза, который помогал снять американские санкции с российского олигарха Олега Дерипаски.
Предыстория:
- Лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала в июле отчет о работе, которую она выполнила в пользу Владимира Зеленского в Вашингтоне в период между 3 апреля и 21 мая 2019 года.
- Согласно документам, поданным в Министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 тысяч долларов и возмещение расходов 9371,8 доллара.
- Президент Владимир Зеленский отрицал, что во время президентских выборов пользовался услугами лоббистов в США.
- Американский адвокат Маркус Коэн, который нанял лоббистов из Signal Group Consulting LLC за 70 000 долларов для повышения имиджа Владимира Зеленского в США, заявил, что делал это "по собственной воле".