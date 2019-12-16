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В квартире шоумена Мухарского жили наркоторговцы – полиция

Понедельник, 16 декабря 2019, 11:01
В квартире шоумена Мухарского жили наркоторговцы – полиция

Правоохранители проводили обыск в столичной квартире шоумена Антона Мухарского из-за дела по сбыту наркотических средств и психотропных веществ.

Источник: пресс-служба Нацполиции, Facebook-страница Антон Мухарский

Дословно: "Следственные действия в квартире Антона Мухарского не связаны с расследованием убийства Павла Шеремета.

Обыск в помещении, которое актер сдавал в аренду, состоялся в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ через всемирную сеть Интернет".

Детали: Правоохранители установили, что группа лиц организовала Интернет-магазины в одном из популярных месседжеров, с помощью которых осуществляла сбыт указанных веществ путем "закладок".

Производство расследуют следователи Кропивницкого отдела полиции по ч. 2 ст. 307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В то же время, полицейские выяснили, что к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве.

Мухарский 13 декабря сообщил, что "спецназ выломал дверь в его квартире на Подоле, где живут арендаторы". По его словам, обыск длился 5 часов.

Шоумен считал, что обыск связан с расследованием убийства журналиста Павла Шеремета, потому что он также волонтер и часто ездил в АТО.

Впоследствии он опубликовал снимок с поломанным замком и попросил министра МВД Арсена Авакова посоветовать ему мастера.

Напомним: 

  • 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
  • У Кузьменко и других фигурантов прошли обыски.
  • Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию ситуации в Украине.
  • Следствие считает Антоненко организатором убийства Шеремета.

Украинская правда
Темы: полицияКиевобыски
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