В квартире шоумена Мухарского жили наркоторговцы – полиция
Правоохранители проводили обыск в столичной квартире шоумена Антона Мухарского из-за дела по сбыту наркотических средств и психотропных веществ.
Источник: пресс-служба Нацполиции, Facebook-страница Антон Мухарский
Дословно: "Следственные действия в квартире Антона Мухарского не связаны с расследованием убийства Павла Шеремета.
Обыск в помещении, которое актер сдавал в аренду, состоялся в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ через всемирную сеть Интернет".
Детали: Правоохранители установили, что группа лиц организовала Интернет-магазины в одном из популярных месседжеров, с помощью которых осуществляла сбыт указанных веществ путем "закладок".
Производство расследуют следователи Кропивницкого отдела полиции по ч. 2 ст. 307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
В то же время, полицейские выяснили, что к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве.
Мухарский 13 декабря сообщил, что "спецназ выломал дверь в его квартире на Подоле, где живут арендаторы". По его словам, обыск длился 5 часов.
Шоумен считал, что обыск связан с расследованием убийства журналиста Павла Шеремета, потому что он также волонтер и часто ездил в АТО.
Впоследствии он опубликовал снимок с поломанным замком и попросил министра МВД Арсена Авакова посоветовать ему мастера.
Напомним:
- 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- У Кузьменко и других фигурантов прошли обыски.
- Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию ситуации в Украине.
- Следствие считает Антоненко организатором убийства Шеремета.