Пропагандистам со "Звезды" закрыли въезд в Украину на 3 года

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Понедельник, 16 декабря 2019, 18:20

Корреспондентам российского пропагандистского телеканала "Звезда", которые обманом проникли в Украину, запретили въезд на 3 года.

Источник: спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко и спикер Службы безопасности Елена Гитлянская в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Демченко: "Журналисты "Звезды" улетали из Киева на Цюрих 13 декабря. Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде в Украину им вынесено постановление об административном правонарушении".

Детали: В СБУ уточнили, что поскольку телеканал, на который они работают, находится под санкциями СНБО Украины, теперь им запрещен въезд в Украину на 3 года.

Что было ранее: Съемочная группа российского пропагандистского канала Минобороны РФ "Звезда" прилетела в Киев 11 декабря. Они сразу же похвастались репортажем с Майдана Независимости.

Предыстория:

  • В Государственной пограничной службе пояснили УП, что вышеуказанные граждане РФ пересекали границу как обычные иностранцы. Они не сообщили, что являются представителями СМИ и в частности "Звезды".
  • Сами корреспонденты заявили, что прилетели "по приглашению" президента Украины Владимира Зеленского.
  • При этом представители телеканала признались, что приезжали в Украину и ранее, под вымышленными предлогами: говорили, что едут на концерт, на свидание или что ждет больная бабушка.
  • Народный депутат "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что обратилась в СБУ с запросом относительно деятельности в Украине российских пропагандистов телеканала, в чьих программах демонстрировали в частности пытки над украинскими солдатами и заложниками.
  • В пресс-службе СБУ "Украинской правде" отметили, что спецслужба наблюдает за вышеуказанными лицами. В то же время собеседник УП в СБУ на анонимных условиях отметил, что этот визит расценивается как сознательная провокация российских СМИ после слов Зеленского в Париже.
  • На пресс конференции в Париже после переговоров в "нормандском формате" президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на вопрос российских журналистов, сказал, в частности следующее:
  • "Вы приезжайте, я вам лично покажу. Только чтобы реально. Не так, как ваши, там товарищ Соловьев (Владимир - российский пропагандист - ред.) – весело расказывет в Москве, что происходит – а я всегда говорю, а вы приезжайте прямо, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Бриони, или что там, ни запачкаете".

Валентина Романенко, УП
Темы: Росcия пропаганда СМИ


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