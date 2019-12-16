Пропагандистам со "Звезды" закрыли въезд в Украину на 3 года
Корреспондентам российского пропагандистского телеканала "Звезда", которые обманом проникли в Украину, запретили въезд на 3 года.
Источник: спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко и спикер Службы безопасности Елена Гитлянская в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Демченко: "Журналисты "Звезды" улетали из Киева на Цюрих 13 декабря. Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде в Украину им вынесено постановление об административном правонарушении".
Детали: В СБУ уточнили, что поскольку телеканал, на который они работают, находится под санкциями СНБО Украины, теперь им запрещен въезд в Украину на 3 года.
Что было ранее: Съемочная группа российского пропагандистского канала Минобороны РФ "Звезда" прилетела в Киев 11 декабря. Они сразу же похвастались репортажем с Майдана Независимости.
Предыстория:
- В Государственной пограничной службе пояснили УП, что вышеуказанные граждане РФ пересекали границу как обычные иностранцы. Они не сообщили, что являются представителями СМИ и в частности "Звезды".
- Сами корреспонденты заявили, что прилетели "по приглашению" президента Украины Владимира Зеленского.
- При этом представители телеканала признались, что приезжали в Украину и ранее, под вымышленными предлогами: говорили, что едут на концерт, на свидание или что ждет больная бабушка.
- Народный депутат "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что обратилась в СБУ с запросом относительно деятельности в Украине российских пропагандистов телеканала, в чьих программах демонстрировали в частности пытки над украинскими солдатами и заложниками.
- В пресс-службе СБУ "Украинской правде" отметили, что спецслужба наблюдает за вышеуказанными лицами. В то же время собеседник УП в СБУ на анонимных условиях отметил, что этот визит расценивается как сознательная провокация российских СМИ после слов Зеленского в Париже.
- На пресс конференции в Париже после переговоров в "нормандском формате" президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на вопрос российских журналистов, сказал, в частности следующее:
- "Вы приезжайте, я вам лично покажу. Только чтобы реально. Не так, как ваши, там товарищ Соловьев (Владимир - российский пропагандист - ред.) – весело расказывет в Москве, что происходит – а я всегда говорю, а вы приезжайте прямо, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Бриони, или что там, ни запачкаете".