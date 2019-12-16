Пропагандистам со "Звезды" закрыли въезд в Украину на 3 года

Корреспондентам российского пропагандистского телеканала "Звезда", которые обманом проникли в Украину, запретили въезд на 3 года.

Источник: спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко и спикер Службы безопасности Елена Гитлянская в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Демченко: "Журналисты "Звезды" улетали из Киева на Цюрих 13 декабря. Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде в Украину им вынесено постановление об административном правонарушении".

Детали: В СБУ уточнили, что поскольку телеканал, на который они работают, находится под санкциями СНБО Украины, теперь им запрещен въезд в Украину на 3 года.

Что было ранее: Съемочная группа российского пропагандистского канала Минобороны РФ "Звезда" прилетела в Киев 11 декабря. Они сразу же похвастались репортажем с Майдана Независимости.

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