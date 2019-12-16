Детский омбудсмен Кулеба рассказал о состоянии потерпевших в аварии

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба рассказал, что он сам и все пострадавшие в аварии 24 ноября под Киевом чувствуют себя значительно лучше.

Источник: Николай Кулеба в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Слава Богу, в этой страшной аварии все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше. Водителю автобуса, Вадиму, о состоянии которого я беспокоился с самого начала, была оказана вся необходимая помощь, он уже через неделю после аварии вернулся к работе…

Врачи говорят, несмотря на положительную динамику, выздоровление и дальнейшая реабилитация (старшего сына, наиболее пострадавшего в аварии – ред.) – это длительный процесс".

Детали: По словам политика, у младшего сына некоторые повреждения костей, сейчас он восстанавливается дома.

Детский омбудсмен также отметил, что сам чувствует себя лучше, но "поврежденные ребра каждый день напоминают о страшном событии".

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