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Детский омбудсмен Кулеба рассказал о состоянии потерпевших в аварии

Понедельник, 16 декабря 2019, 19:37
Детский омбудсмен Кулеба рассказал о состоянии потерпевших в аварии

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба рассказал, что он сам и все пострадавшие в аварии 24 ноября под Киевом чувствуют себя значительно лучше.

Источник: Николай Кулеба в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Слава Богу, в этой страшной аварии все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше. Водителю автобуса, Вадиму, о состоянии которого я беспокоился с самого начала, была оказана вся необходимая помощь, он уже через неделю после аварии вернулся к работе…

Врачи говорят, несмотря на положительную динамику, выздоровление и дальнейшая реабилитация (старшего сына, наиболее пострадавшего в аварии – ред.) – это длительный процесс".

Детали: По словам политика, у младшего сына некоторые повреждения костей, сейчас он восстанавливается дома.

Детский омбудсмен также отметил, что сам чувствует себя лучше, но "поврежденные ребра каждый день напоминают о страшном событии".

Предыстория:

  • 24 ноября уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в серьезное ДТП в Киевской области.
  • В поселке Чабаны микроавтобус Volkswagen с жителем села Гатное за рулем на перекрестке столкнулся с Toyota под управлением Кулебы. По неизвестным причинам последний поехал на красный свет.
  • Кулеба попал в больницу "Феофания" в состоянии средней тяжести, его старший сын - без сознания.
  • У водителя микроавтобуса Вадима сотрясение мозга и ушибы. Политик перед ним извинился и оплатил его лечение.
  • Врачи говорили, что на реабилитацию Кулебы после ДТП уйдет год-полтора.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПдети
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