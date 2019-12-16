Детский омбудсмен Кулеба рассказал о состоянии потерпевших в аварии
Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба рассказал, что он сам и все пострадавшие в аварии 24 ноября под Киевом чувствуют себя значительно лучше.
Источник: Николай Кулеба в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Слава Богу, в этой страшной аварии все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше. Водителю автобуса, Вадиму, о состоянии которого я беспокоился с самого начала, была оказана вся необходимая помощь, он уже через неделю после аварии вернулся к работе…
Врачи говорят, несмотря на положительную динамику, выздоровление и дальнейшая реабилитация (старшего сына, наиболее пострадавшего в аварии – ред.) – это длительный процесс".
Детали: По словам политика, у младшего сына некоторые повреждения костей, сейчас он восстанавливается дома.
Детский омбудсмен также отметил, что сам чувствует себя лучше, но "поврежденные ребра каждый день напоминают о страшном событии".
Предыстория:
- 24 ноября уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в серьезное ДТП в Киевской области.
- В поселке Чабаны микроавтобус Volkswagen с жителем села Гатное за рулем на перекрестке столкнулся с Toyota под управлением Кулебы. По неизвестным причинам последний поехал на красный свет.
- Кулеба попал в больницу "Феофания" в состоянии средней тяжести, его старший сын - без сознания.
- У водителя микроавтобуса Вадима сотрясение мозга и ушибы. Политик перед ним извинился и оплатил его лечение.
- Врачи говорили, что на реабилитацию Кулебы после ДТП уйдет год-полтора.