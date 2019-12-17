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Гончарук про закон о невозвращения банков: Не против "Приватбанка"

Вторник, 17 декабря 2019, 00:58
Гончарук про закон о невозвращения банков: Не против Приватбанка

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что инициированный правительством законопроект о запрете возвращать банки бывшим владельцам не направлен против конкретных лиц или банков.

Источник: "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Мы не рекомендуем и не подаем в Верховную Раду законов, направленных против конкретных лиц или конкретных банков.

Мы действительно проявили инициативу и подали в Верховную Раду законопроект, который, по нашему мнению, защищает украинских налогоплательщиков. Потому что очень часто, когда банки выводятся из системы или признаются неплатежеспособными, то риск их возвращения обратно через судебное решение может дестабилизировать систему.

И закон направлен на то, чтобы исключить такие очень вредные  для экономики факторы."

Детали: По словам главы Кабмина, вопрос не только в "Приватбанке". Сейчас в Украине более 5 сотен миллиардов проблемной задолженности.

Что предшествовало: 11 декабря Кабинет министров подал в парламент законопроект, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.

Как позже сообщалось в СМИ, в этот законопроект не попала согласована с МВФ норма, которая позволяет привлечь к ответственности владельцев других системных банков, выведенных с рынка.

Напомним: 

  • 18 декабря 2016 НБУ объявил "Приватбанк" неплатежеспособным. 
  • Сразу после того, как "ПриватБанк" был признан неплатежеспособным, НБУ обратился в Кабинет Министров Украины с предложением передать этот системно важный банк в собственность государства.
  • В декабря 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находятся под их контролем.
  • Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн

Украинская правда
Темы: ПриватКабинет министровГончарукКоломойский
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