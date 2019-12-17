"Квартал" в новой песне "извинился" перед Гонтаревой

"Вечерний квартал" посвятил очередной номер бывшему руководителю Нацбанка Валерии Гонтаревой. На видео комики "извиняются" перед Гонтаревой.

Источник: пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук в Facebook

Дословно: "У женщины прошу прощения, снова построим дачу вам, деньги соберут на карточку, на "Дельта банка" карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица".

Детали: Со сцены актеры передали экс-руководителю НБУ "пламенный привет". После чего Евгений Кошевой, который и пел песню, сказал, что "украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам... в Лондоне".

Предыстория: