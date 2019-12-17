"Квартал" в новой песне "извинился" перед Гонтаревой

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Вторник, 17 декабря 2019, 02:28

"Вечерний квартал" посвятил очередной номер бывшему руководителю Нацбанка Валерии Гонтаревой. На видео комики "извиняются" перед Гонтаревой.

Источник: пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук в Facebook

Дословно: "У женщины прошу прощения, снова построим дачу вам, деньги соберут на карточку, на "Дельта банка" карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица".

Детали: Со сцены актеры передали экс-руководителю НБУ "пламенный привет". После чего Евгений Кошевой, который и пел песню, сказал, что "украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам... в Лондоне".

Предыстория:

  • В октябре в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии "Горіла хата".
  • Украинскому олигарху Игорю Коломойскому понравился номер студии "Квартала 95" о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
  • Министр культуры Владимир Бородянский на своей странице в Facebook написал, что  ему стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.
  • Пятый президент Петр Порошенко заявил, что владельцы и менеджеры "95-го Квартала" и канала "1+1" должны были бы извиниться перед поклонниками хора им. Веревки из-за въедливой песни о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.
  • Сама Гонтарева назвала номер "Квартала" стыдом и насмешкой над человеческим горем.
  • Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.

Украинская правда
Темы: Гонтарева Квартал


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