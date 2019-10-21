Кварталовская песня о Гонтаревой напомнила Порошенко историю с Кадыровым

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что владельцы и менеджеры "95-го Квартала" и канала "1+1" должны были бы извиниться перед поклонниками хора им. Веревки из-за въедливой песни о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Источник: Facebook-страница Порошенко

Дословно: "История с Рамзаном Кадыровым доказала, что "Квартал" умеет извиняться, когда захочет.

В дельцов, которые хотели угодить владельцу телеканала, которому обязаны всем, кроме разве что своего рождения, своих идеологических ценностей нет. А над чужими они издеваются уже не один год...