Кварталовская песня о Гонтаревой напомнила Порошенко историю с Кадыровым

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что владельцы и менеджеры "95-го Квартала" и канала "1+1" должны были бы извиниться перед поклонниками хора им. Веревки из-за въедливой песни о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Источник: Facebook-страница Порошенко

Дословно: "История с Рамзаном Кадыровым доказала, что "Квартал" умеет извиняться, когда захочет.

В дельцов, которые хотели угодить владельцу телеканала, которому обязаны всем, кроме разве что своего рождения, своих идеологических ценностей нет. А над чужими они издеваются уже не один год.

Оценку действиям нынешнего руководства хора дадут зрители. Возможно, кадровые выводы сделает Минкульт...

Владельцы и менеджеры "95-го Квартала" и канала "1+1" должны были бы извиниться - перед несколькими поколениями артистов, причастных к славе коллектива, перед миллионами поклонников их творчества. И конечно же перед главой Национального банка Валерией Гонтаревой".

Детали: Порошенко добавил, что хор Веревки - это гораздо больше, чем его менеджмент. Больше за группу, которая пела в шоу "Квартала".

Хору уже более 77-й лет. За это время, по мнению Порошенко, он стал одним из художественных символов Украины.

Что было раньше: В 2014 году "95 Квартал" для своей шутки использовал видео на котором плачет главарь Чечни Рамзан Кадыров. Оказалось, что видео сняли во время скорбной молитвы Кадырова.

Такая "шутка" стала причиной конфликта и угроз "Кварталу". Видео "шутки" удалили, а нынешний президент Владимир Зеленский извинился за инцидент.

20 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть Национального хора имени Веревки песней-пародией "Горіла хата" высмеяли поджог дома Валерии Гонтаревой. Под музыку свадебной песни "Горіла сосна, пылала" они пели, в частности: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича…".

Гонтарева, которая сейчас проживает в Великобритании, назвала выступление "Квартала" позором и насмешкой над человеческим горем.

А олигарх Игорь Коломойский похвалил номер студии "Квартал 95" – но заверил, что не имеет к нему отношения.

Организацией выступления хора занимался нардеп "Слуги народа" и бывший кварталовец Юрий Корявченков, известный также как "Юзик".

Министр культуры Владимир Бородянский написал, что ему стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что шутки "Вечернего квартала" против Валерии Гонтаревой могут и будут восприниматься внешними инвесторами как подтверждение связей между олигархами и властью, а это негативно влияет на инвестиционный климат в Украине.

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что депутаты попросят, чтобы хор имени Верёвки не выполнял гимн на открытии и закрытии сессий Верховной Рады.

Народный депутат, лидер партии "Голос" и солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук считает недостойным номер студии "Квартал 95" на тему поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Генеральный директор Национального хора имени Г. Веревки Зеновий Коринець заявил, что решение петь с "Кварталом 95" о поджоге дома Гонтаревой, принимал сам, и что ему за это стыдно.

Напомним: