Кварталовская песня о Гонтаревой напомнила Порошенко историю с Кадыровым

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Понедельник, 21 октября 2019, 17:06

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что владельцы и менеджеры "95-го Квартала" и канала "1+1" должны были бы извиниться перед поклонниками хора им. Веревки из-за въедливой песни о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Источник: Facebook-страница Порошенко

Дословно: "История с Рамзаном Кадыровым доказала, что "Квартал" умеет извиняться, когда захочет.

В дельцов, которые хотели угодить владельцу телеканала, которому обязаны всем, кроме разве что своего рождения, своих идеологических ценностей нет. А над чужими они издеваются уже не один год...

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Темы: Порошенко Квартал Гонтарева


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