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Скандальный Кулик отсудил у Генпрокуратуры 1 млн гривен

Вторник, 17 декабря 2019, 12:19
Скандальный Кулик отсудил у Генпрокуратуры 1 млн гривен

Окружной административный суд Киева постановил выплатить бывшему прокурору Константину Кулику 1 миллион 149 тысяч гривен невыплаченного заработка.

Источник: пресс-служба ОАСК

Детали: Военного прокурора военной прокуратуры сил антитеррористической операции Константина Кулика в апреле 2017 уволили с военной службы в запас. В октябре 2019 он подал в суд на Генпрокуратуру относительно невыплаченного заработка.

Суд сообщает, что отдел работы с кадрами в семидневный срок после получения приказа об увольнении Кулика не ​​направил в соответствующий военный комиссариат экземпляр его личного дела с целью взятия последнего на воинский учет.

Дословно: "В частности, судом установлено, что размер единовременного пособия в размере 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы, который должен быть выплачен истцу, составил 468 217, 80 грн.

А поскольку время задержки выплаты ГПУ такой суммы, по состоянию на момент принятия судебного решения, составлял 663 рабочих дня, судом на основании требований 117 КЗоТ Украины было, в том числе, обязано ответчика выплатить Кулику К. его средний заработок за все время задержки в размере 1149734, 82 грн".

Предыстория:

  • В апреле 2017 Константина Кулика был освобожден от должности прокурора АТО и назначен заместителем начальника Департамента международно-правового сотрудничества.
  • В ноябре 2019 Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении из органов прокуратуры Кулика.
  • В начале декабря источники "Украинской правды" сообщили, что олигарх Игорь Коломойский пытается устроить Кулика на работу в СБУ, чтобы тот занимался делами против его конкурентов. Об этом также сообщил бывший нардеп Сергей Лещенко.

Украинская правда

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Темы: прокуратуразарплаты
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