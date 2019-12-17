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КС забраковал законопроект о подчинении НАБУ и ДБР президенту

Вторник, 17 декабря 2019, 13:54
КС забраковал законопроект о подчинении НАБУ и ДБР президенту

Конституционный суд Украины (КС) признал частично неконституционными положения законопроекта, который предусматривает право президента назначать и увольнять руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.

Источник: Интерфакс-Украина, информированный источник Украинской правды

Детали: Конституционный суд признал, что законопроект №1014 о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины не соответствует части первой статьи 157.

При этом КС признал законопроект соответствующим части второй статьи 157 и ст. 158.

То есть, суд установил, что законопроект нарушает баланс полномочий президента и Кабинета министров Украины, принцип распределения власти.

Напомним:

Темы: КонституцияВерховная РадаНАБУГБРпрезидент
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