КС забраковал законопроект о подчинении НАБУ и ДБР президенту
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Вторник, 17 декабря 2019, 14:54
Конституционный суд Украины (КС) признал частично неконституционными положения законопроекта, который предусматривает право президента назначать и увольнять руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.
Источник: Интерфакс-Украина, информированный источник Украинской правды
Детали: Конституционный Суд признал, что законопроект №1014 о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины не соответствует части первой статьи 157.
При этом КС признал законопроект соответствующим части второй статьи 157 и ст. 158.
То есть, суд установил, что законопроект нарушает баланс полномочий президента и Кабинета министров Украины, принцип распределения власти.
Напомним:
- Депутаты направили в Конституционный Суд 7 законопроектов президента об изменениях в Основной закон: №1013 (отмена адвокатской монополии), 1014 (право президента образовывать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять глав ГБР и НАБУ), 1015 (предоставление народу права законодательной инициативы), 1016 (уполномоченные Верховной Рады), 1017 (уменьшение количества нардепов до 300), 1027 (лишение нардепов мандата за прогулы и кнопкодавство), 1028 (консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы ВР).
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