Власти Киева обещают всерьез взяться за экологию

Местные власти Киева планируют в 2020 году начать внедрение проекта комплексного мониторинга воздуха.

Источник: зампредседателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, которого цитирует официальный портал столичной власти

Детали: В целом проект предусматривает 27 современных автоматизированных пунктов комплексной оценки качества воздуха.

В бюджете Киева на 2020 год заложено 40 млн грн на систему мониторинга. В начале следующего года будет проведена тендерная закупка. Две пилотные станции разместят в Дарницком и Днепровском районах, где особенно сложная ситуация с состоянием воздуха.

Прямая речь: "В следующем году мы планируем начать два масштабных проекта – внедрение стационарной системы мониторинга качества воздуха и строительство системы химической очистки на мусоросжигательном заводе "Энергия", что уменьшит в пять раз количество загрязняющих веществ".

Дополнительно: По словам Пантелеева, также планируется изменить парадигму в вопросе обращения с отходами, начиная от сортировки на бытовом уровне и заканчивая внедрением современных технологий переработки мусора, позволяющим получать тепловую и электрическую энергию.

Почему это важно: Летом 2019 года загрязнение воздуха в Киеве достигло особенно высокого уровня благодаря загазованности и неблагоприятным метеорологическим условиям.

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