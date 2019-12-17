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Зеленский отреагировал на столкновения под Радой вокруг рынка земли

Вторник, 17 декабря 2019, 20:26
Зеленский отреагировал на столкновения под Радой вокруг рынка земли

Президент Владимир Зеленский в митинге против принятия закона о рынке земли увидел "сопротивление старых элит" и одни лишь политические лозунги.

Источник: Владимир Зеленский в Facebook

Дословно: "Каждый имеет право на мирное собрание. Каждый имеет право высказать мнение. И каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой.

Дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон. Я уважаю мнение украинцев, на протяжении месяцев мы слушаем предложения по реформам. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские...

Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами...Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых "элит".

Что предшествовало: 17 декабря под Верховной Радой происходили одновременно четыре акции протеста, в которых принимали участие несколько тысяч человек.

Во время митинга против принятия закона о рынке земли произошли столкновения. Пострадали двое журналистов и двое милиционеров. Полиция задержала 26 человек.

Спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии зачистили улицу Грушевского, на которой протестующие хотели поставить военную палатку.

Украинская правда
Темы: Зеленскийземля
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