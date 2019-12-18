Порошенко на встрече с "киборгом" Марченко: Пытаются подорвать доверие к армии

4850 просмотров
Среда, 18 декабря 2019, 09:38

Пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с генерал-майором Дмитрием Марченко, которого подозревают в закупке бракованных бронежилетов и за которого он внес залог.

Источник: Twitter Порошенко и видеозапись

Прямая речь: "Счастлив лично приветствовать "киборга" Марченко с освобождением и поблагодарить за огромную работу по защите родной земли, которую он делал в течение 5 лет.

Хотел бы поблагодарить генерала Марченко за настоящую командирскую позицию. Командир, как и капитан, идет последним. Позиция "я не позволю себе уйти, пока моя команда будет находиться там", действительно заслуживает уважения.

Сейчас пытаются подорвать доверие к армии, к украинским офицерам и генералам, которые бросили все и в 2014 году ушли на фронт. Я буду делать все, чтобы этого не допустить. Буду делать все, чтобы честное имя каждого украинского офицера, каждого воина было защищено".

Детали: Порошенко показал куклу из Duty-free уничтоженного теперь "Донецкого аэропорта", которая для него символизирует Украину и ее несокрушимость.

Марченко поблагодарил экс-президента.

Этому предшествовало: Киевский апелляционный суд определил в качестве альтернативы содержания под стражей для Марченко залог 20 млн грн. Активисты за три дня собрали более миллиона, а остальные 19 миллионов внесла семья Порошенко.

Предыстория:

  • В конце июня Госбюро расследований провело 40 обысков у должностных лиц Минобороны по делу о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. Убытки государства оценили в 100 млн грн.
  • По данным следствия, было закуплено 20 тысяч бронежилетов плохого качества и не пригодные для проживания палатки. Всего закупили 100 тысяч комплектов военной формы, за каждый вид одежды обнаружена переплата 10 млн грн.
  • ГБР обнародовало разговор сотрудников Минобороны, которые закупили бронежилеты и при этом знали, что они простреливаются.
  • Согласно системе закупок "Прозорро", в начале года ведомство только раз покупало бронежилеты – в ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000".
  • В ноябре пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны объявили о подозрениях.
  • По данным следствия, Марченко по предварительному сговору с четырьмя лицами закупил 11 тысяч некачественных бронежилетов "Корсар МЗс-1-4" на 100 млн грн.

Темы: Порошенко армия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Олигархи в телевизоре. Кого пиарят и с кем воюют Ахметов, Коломойский, Медведчук 18 декабря 2019, 06:00
Порошенко внес 19 миллионов за генерала Марченко 16 декабря 2019, 21:21
Жена Порошенко уходит из Культурного фонда из-за давления Офиса президента – "ЕС" 16 декабря 2019, 13:04
Все новости
Главные новости
Глава посольства США в Украине Тейлор уйдет с должности 1 января – WP
Антоненко-Riffmaster отказывается давать показания по делу Шеремета
В США назвали дату голосования по импичменту Трампа
Дело Шеремета: полиция ответила по поводу неоднозначных выводов эксперта
Все новости
Фото

10 лучших фотографий памятников культуры Украины 2019

здоровье

"Зимний пенис": что это за явление и стоит ли его бояться

Кино

Украинский "Схованки": чем берет действительно крутой первый наш сериал

Поиск по сайту
Архив
Весь архів