Порошенко на встрече с "киборгом" Марченко: Пытаются подорвать доверие к армии
Пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с генерал-майором Дмитрием Марченко, которого подозревают в закупке бракованных бронежилетов и за которого он внес залог.
Источник: Twitter Порошенко и видеозапись
Прямая речь: "Счастлив лично приветствовать "киборга" Марченко с освобождением и поблагодарить за огромную работу по защите родной земли, которую он делал в течение 5 лет.
Хотел бы поблагодарить генерала Марченко за настоящую командирскую позицию. Командир, как и капитан, идет последним. Позиция "я не позволю себе уйти, пока моя команда будет находиться там", действительно заслуживает уважения.
Сейчас пытаются подорвать доверие к армии, к украинским офицерам и генералам, которые бросили все и в 2014 году ушли на фронт. Я буду делать все, чтобы этого не допустить. Буду делать все, чтобы честное имя каждого украинского офицера, каждого воина было защищено".
Щасливий особисто привітати кіборга Марченка з визволенням і подякувати за величезну роботу із захисту рідної землі, яку він робив протягом п’яти років.https://t.co/riGsu4Ok9z— Петро Порошенко (@poroshenko) December 18, 2019
Детали: Порошенко показал куклу из Duty-free уничтоженного теперь "Донецкого аэропорта", которая для него символизирует Украину и ее несокрушимость.
Знайомтеся, це Кузя — лялька, яку подарував мені кіборг Марченко.— Петро Порошенко (@poroshenko) December 18, 2019
Колись вона жила у д'юті-фрі ще діючого Донецького аеропорту. Але потім прийшла війна, щоб назавжди змінити долю сотень тисяч людей і цієї ляльки. Кіборги витягнули Кузю з-під руїн вже зруйнованого ворогом ДАПу. pic.twitter.com/oBigBV0d51
Марченко поблагодарил экс-президента.
Этому предшествовало: Киевский апелляционный суд определил в качестве альтернативы содержания под стражей для Марченко залог 20 млн грн. Активисты за три дня собрали более миллиона, а остальные 19 миллионов внесла семья Порошенко.
Предыстория:
- В конце июня Госбюро расследований провело 40 обысков у должностных лиц Минобороны по делу о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. Убытки государства оценили в 100 млн грн.
- По данным следствия, было закуплено 20 тысяч бронежилетов плохого качества и не пригодные для проживания палатки. Всего закупили 100 тысяч комплектов военной формы, за каждый вид одежды обнаружена переплата 10 млн грн.
- ГБР обнародовало разговор сотрудников Минобороны, которые закупили бронежилеты и при этом знали, что они простреливаются.
- Согласно системе закупок "Прозорро", в начале года ведомство только раз покупало бронежилеты – в ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000".
- В ноябре пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны объявили о подозрениях.
- По данным следствия, Марченко по предварительному сговору с четырьмя лицами закупил 11 тысяч некачественных бронежилетов "Корсар МЗс-1-4" на 100 млн грн.