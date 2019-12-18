Порошенко на встрече с "киборгом" Марченко: Пытаются подорвать доверие к армии

Пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с генерал-майором Дмитрием Марченко, которого подозревают в закупке бракованных бронежилетов и за которого он внес залог.

Источник: Twitter Порошенко и видеозапись

Прямая речь: "Счастлив лично приветствовать "киборга" Марченко с освобождением и поблагодарить за огромную работу по защите родной земли, которую он делал в течение 5 лет.

Хотел бы поблагодарить генерала Марченко за настоящую командирскую позицию. Командир, как и капитан, идет последним. Позиция "я не позволю себе уйти, пока моя команда будет находиться там", действительно заслуживает уважения.

Сейчас пытаются подорвать доверие к армии, к украинским офицерам и генералам, которые бросили все и в 2014 году ушли на фронт. Я буду делать все, чтобы этого не допустить. Буду делать все, чтобы честное имя каждого украинского офицера, каждого воина было защищено".

Щасливий особисто привітати кіборга Марченка з визволенням і подякувати за величезну роботу із захисту рідної землі, яку він робив протягом п’яти років.https://t.co/riGsu4Ok9z — Петро Порошенко (@poroshenko) December 18, 2019

Детали: Порошенко также показал куклу из Duty-free уничтоженного теперь "Донецкого аэропорта", которая для него символизирует Украину и ее несокрушимость.

Знайомтеся, це Кузя — лялька, яку подарував мені кіборг Марченко.



Колись вона жила у д'юті-фрі ще діючого Донецького аеропорту. Але потім прийшла війна, щоб назавжди змінити долю сотень тисяч людей і цієї ляльки. Кіборги витягнули Кузю з-під руїн вже зруйнованого ворогом ДАПу. pic.twitter.com/oBigBV0d51 — Петро Порошенко (@poroshenko) December 18, 2019

Марченко поблагодарил экс-президента.

Этому предшествовало: Киевский апелляционный суд определил в качестве альтернативы содержания под стражей для Марченко залог 20 млн грн. Активисты за три дня собрали более миллиона, а остальные 19 миллионов внесла семья Порошенко.

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