Порошенко внес 19 миллионов за генерала Марченко

Пятый президент, ныне народный депутат Петр Порошенко внес залог за генерал-майора Дмитрия Марченко, которого подозревают в закупке бракованных бронежилетов.

Источник: сайт партии "Европейская солидарность"

Детали: Киевский апелляционный суд определил в качестве альтернативы содержания под стражей залог 20 млн грн.

В пресс-службе партии сообщили, что более три тысячи активистов за три дня собрали больше миллиона гривен. Остальные деньги внесла семья Порошенко.

Экс-президент отметил, что марафон по сбору средств начался три дня назад, поскольку Марченко отказывался выходить из СИЗО, пока за решеткой находились его подчиненные.

Если докажут невиновность Марченко, Порошенко пообещал потратить залоговые средства в поддержку армии.

Что предшествовало: 11 ноября генерал-майора, начальника управления материального обеспечения Минобороны Дмитрия Марченко арестовали с правом внесения 76 млн грн залога. 28 ноября Киевский апелляционный суд уменьшил залог с 76 до 20 млн грн.

Минобороны выразило удивление относительно ареста, поскольку у Марченко положительные характеристики.

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