Порошенко внес 19 миллионов за генерала Марченко
Пятый президент, ныне народный депутат Петр Порошенко внес залог за генерал-майора Дмитрия Марченко, которого подозревают в закупке бракованных бронежилетов.
Источник: сайт партии "Европейская солидарность"
Детали: Киевский апелляционный суд определил в качестве альтернативы содержания под стражей залог 20 млн грн.
В пресс-службе партии сообщили, что более три тысячи активистов за три дня собрали больше миллиона гривен. Остальные деньги внесла семья Порошенко.
Экс-президент отметил, что марафон по сбору средств начался три дня назад, поскольку Марченко отказывался выходить из СИЗО, пока за решеткой находились его подчиненные.
Если докажут невиновность Марченко, Порошенко пообещал потратить залоговые средства в поддержку армии.
Что предшествовало: 11 ноября генерал-майора, начальника управления материального обеспечения Минобороны Дмитрия Марченко арестовали с правом внесения 76 млн грн залога. 28 ноября Киевский апелляционный суд уменьшил залог с 76 до 20 млн грн.
Минобороны выразило удивление относительно ареста, поскольку у Марченко положительные характеристики.
Предыстория:
- В конце июня Госбюро расследований провело 40 обысков у должностных лиц Минобороны по делу о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. Убытки государства оценили в 100 млн грн.
- По данным следствия, было закуплено 20 тысяч бронежилетов плохого качества и не пригодные для проживания палатки. Всего закупили 100 тысяч комплектов военной формы, за каждый вид одежды обнаружена переплата 10 млн грн.
- ГБР обнародовало разговор сотрудников Минобороны, которые закупили бронежилеты и при этом знали, что они простреливаются.
- Согласно системе закупок "Прозорро", в начале года ведомство только раз покупало бронежилеты – в ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000".
- В ноябре пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны объявили о подозрениях.
- По данным следствия, Марченко по предварительному сговору с четырьмя лицами закупил 11 тысяч некачественных бронежилетов "Корсар МЗс-1-4" на 100 млн грн.