Скрыл жилье и взял компенсацию за гостиницу: экс-нардепу объявили подозрение

САП и НАБУ сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва, который злоупотребляя служебным положением, незаконно получил 738,74 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета.

Источник: пресс-служба САП

Детали: Правоохранители выяснили, что в течение декабря 2014 года - октябрь 2018 бывший народный избранник незаконно получил из государственного бюджета 738,74 тыс. Гривен компенсации за наем номера в гостинице "Киев" так, как будто не имел собственного жилья в столице.

Однако следствием установлено, что у народного избранника было собственное жилье в столице и он сознательно скрыл этот факт. 17 декабря ему сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности.