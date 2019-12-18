Луценко отгулял 55-летие с прокурорами и в ресторане фигуранта дела – Схемы

11767 просмотров
Среда, 18 декабря 2019, 16:03

Бывший генпрокурор Юрий Луценко праздновал свое 55-летие в итальянском ресторане с работниками прокуратуры.

Источник: программа "Схемы: коррупция в деталях" в Facebook

Дословно: "Экс-генпрокурор снял итальянский ресторан Vino e Cucina в центре столицы, который полностью закрыли для него от других посетителей (чего это заведение, как нам там сказали, обычно не делает)". 

 
Луценко с женой 

Детали: Отмечается, что данный ресторан принадлежит столичному бизнесмену, в прошлом советнику главы АП Бориса Ложкина Михаилу Бейлину.

Сейчас НАБУ и САП подозревают Бейлина в участии в коррупционной схеме на "Укрзализныце", которой нанесли ущерб минимум на 20 миллионов гривен.

Поздравить VIP-именинника пришли ряд его бывших подчиненных, часть из которых до сих пор работают в прокуратуре.

В частности, среди гостей были экс-прокурор Киева Роман Говда, экс-руководитель Генинспекции Генпрокуратуры Владимир Уваров, бывший начальник управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам ГПУ Вячеслав Свирец, экс-начальник департамента информационных технологий, документального и материально-технического обеспечения Генпрокуратуры Константин Моргун. 

 
Роман Говда 

А также бывший начальник департамента поддержания государственного обвинения и представительства интересов гражданина или государства в судах ГПУ Сергей Тимченко и Валерий Романов, который до сентября этого года возглавлял прокуратуру Запорожской области, а в ноябре получил должность начальника отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Запорожской области.

 

Также, по данным "Схем" на день рождения к Луценко пришли: бывший президент Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко, бизнесмен Игорь Суркис и его брат, ныне депутат от ОПЗЖ Григорий Суркис (оба фигуранта расследования НАБУ о хищениях в сфере государственной энергетики), экс-нардеп от "Блока Петра Порошенко" и политтехнолог Порошенко Игорь Грынив, бывший начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей. Журналисты напоминают, что именно УГО обеспечивало охрану свадьбы старшего сына Луценко 2017 году, когда его сотрудники совершили нападение на съемочную группу "Схем".

Также журналисты узнали экс-депутата и политтехнолога Виктора Уколова, экс-нардепа от "Народного фронта" Андрея Тетерука, действующего депутат от "Европейской солидарности" Владимира Арьева, действующего внефракционного парламентария Андрея Деркача (выпускник Высшей школы КГБ в России. Недавно Деркач встретился с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани - во время его визита в Украину).

Предыстория: 

  • 9 сентября 2017 года состоялось большая свадьба 28-летнего сына Луценко Александра. Тогда еще произошел скандал из-за того, что представители Управления госохраны препятствовали журналистам снимать даже рядом с празднованием. 
  • Впоследствии начальник УГО Валерий Гелетей вот так объяснил действия своих подчиненных: "Там же какой горб! Этот военнослужащий упал, вы же не будете говорить, что он не упал? Там же вот такой холм! В темноте, песок, споткнулся, упал и зацепился за оператора".
  • Журналисты написали заявление в полицию о препятствовании их профессиональной деятельности.
  • В октябре стало известно, что подчиненный бывшего генпрокурора закрыл дело о препятствовании профессиональной деятельности журналистов "Схем" на свадьбе сына бывшего генпрокурора Юрия Луценко Александра.
  • Летом генеральный прокурор Юрий Луценко провел отпуск во Франции.

Темы: Луценко прокуратура празднования


powered by lun.ua
Материалы по теме
Пресс-секретарь Луценко подтвердила, что в фильме Джулиани тот пожаловался на посольство США 5 декабря 2019, 15:40
Луценко в Будапеште дал "большое интервью" адвокату Трампа Джулиани 5 декабря 2019, 13:27
Гонтарева о Луценко и Шокине: "Неэффективные и коррумпированные" 27 ноября 2019, 01:21
Все новости
Главные новости
Пашинского выпустили из СИЗО
Зеленский подписал продление особого статуса Донбасса на год
От пули боевиков на Донбассе погиб гражданский – штаб ООС
В деле "Пумы" и "Бучи" задержали предполагаемого заказчика убийства
Все новости
Кино

Украинский "Схованки": чем берет действительно крутой первый наш сериал

тест

Лучше ставить живую елку или искусственную?

здоровье

Химиотерапия: 10 продуктов, которые полезно есть при прохождении курса

Поиск по сайту
Архив
Весь архів