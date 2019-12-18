Луценко отгулял 55-летие с прокурорами и в ресторане фигуранта дела – Схемы

Бывший генпрокурор Юрий Луценко праздновал свое 55-летие в итальянском ресторане с работниками прокуратуры.

Источник: программа "Схемы: коррупция в деталях" в Facebook

Дословно: "Экс-генпрокурор снял итальянский ресторан Vino e Cucina в центре столицы, который полностью закрыли для него от других посетителей (чего это заведение, как нам там сказали, обычно не делает)".

Луценко с женой

Детали: Отмечается, что данный ресторан принадлежит столичному бизнесмену, в прошлом советнику главы АП Бориса Ложкина Михаилу Бейлину.

Сейчас НАБУ и САП подозревают Бейлина в участии в коррупционной схеме на "Укрзализныце", которой нанесли ущерб минимум на 20 миллионов гривен.

Поздравить VIP-именинника пришли ряд его бывших подчиненных, часть из которых до сих пор работают в прокуратуре.

В частности, среди гостей были экс-прокурор Киева Роман Говда, экс-руководитель Генинспекции Генпрокуратуры Владимир Уваров, бывший начальник управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам ГПУ Вячеслав Свирец, экс-начальник департамента информационных технологий, документального и материально-технического обеспечения Генпрокуратуры Константин Моргун.

Роман Говда

А также бывший начальник департамента поддержания государственного обвинения и представительства интересов гражданина или государства в судах ГПУ Сергей Тимченко и Валерий Романов, который до сентября этого года возглавлял прокуратуру Запорожской области, а в ноябре получил должность начальника отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Запорожской области.

Также, по данным "Схем" на день рождения к Луценко пришли: бывший президент Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко, бизнесмен Игорь Суркис и его брат, ныне депутат от ОПЗЖ Григорий Суркис (оба фигуранта расследования НАБУ о хищениях в сфере государственной энергетики), экс-нардеп от "Блока Петра Порошенко" и политтехнолог Порошенко Игорь Грынив, бывший начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей. Журналисты напоминают, что именно УГО обеспечивало охрану свадьбы старшего сына Луценко 2017 году, когда его сотрудники совершили нападение на съемочную группу "Схем".

Также журналисты узнали экс-депутата и политтехнолога Виктора Уколова, экс-нардепа от "Народного фронта" Андрея Тетерука, действующего депутат от "Европейской солидарности" Владимира Арьева, действующего внефракционного парламентария Андрея Деркача (выпускник Высшей школы КГБ в России. Недавно Деркач встретился с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани - во время его визита в Украину).

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