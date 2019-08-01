Луценко сам показал, как отдыхал в Провансе

Генеральный прокурор Юрий Луценко завершил отпуск во Франции.

"Завершил 10-дневный отпуск в Провансе", – сообщил он в Facebook.

"Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья", – написал Луценко, показав фотографии.

"И враги, которые проиграли выборы – и, чтобы не выпасть из новостей, привычно врут об отелях, в которых я якобы проживал. На самом деле – обедал", – заявил генпрокурор.

Ранее нардеп Сергей Лещенко сообщил, что "генпрокурор Луценко исчез из страны и ленты новостей" на время отдыха, но 23 июля его видели в Горде за обедом с друзьями в отеле премиум класса.

А пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган сообщила: "Сегодня генпрокурор проводит несколько совещаний, в том числе и по делу судей ОАСК (Окружного административного суда Киева)".

"Юрий Луценко никуда не исчезал, как бы ни пыжились некоторые бывшие. Да, он действительно с семьей отдыхал во французском Провансе вместе с друзьями", – заявила она.

"А один блоггер, лишившийся неприкосновенности, заявил, ссылаясь на неизвестных очевидцев, якобы Луценко отдыхает в городе Горд. Погуглил красивые фоточки с живописными видами местности – короче, как мог, выдал желаемое за действительность. Но – облом", – съязвила Сарган.

"Путешествуя по региону на авто, в одном из ресторанов города Горд семейство Луценко с друзьями остановились пообедать. Представляете?", – добавила она.

Сарган также напомнила, что "фантазии некоторых журналистов о "приобретенной недвижимости на Сейшелах" вылились им в судебные иски".

Лещенко на все это ответил в Telegram-канале: "Луценко подтвердил, что прохлаждался на отдыхе во французском Провансе, когда президент Зеленский вызвал силовиков на отчет о расследовании убийства Павла Шеремета".

"Луценко сказал, что в шикарном отеле не отдыхал, а только обедал. Наверняка так и было - Луценко с женой жили в ночлежке для дальнобойщиков, а на сэкономленное гуляли по ресторанам", – сыронизировал и он.

"Кроме игнора президента, Луценко во время отпуска также не пришел на суд, где он выступает ответчиком по иску против него от меня, Мустафы Найема и Светланы Залищук", – заявил Лещенко.

Вероятно, что обедал Луценко в отеле "La Bastide de Gordes", который имеет высокую оценку посетителей.

Напомним: