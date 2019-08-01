Луценко сам показал, как отдыхал в Провансе

Генеральный прокурор Юрий Луценко завершил отпуск во Франции.

"Завершил 10-дневный отпуск в Провансе", – сообщил он в Facebook.

"Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья", – написал Луценко, показав фотографии.

"И враги, которые проиграли выборы – и, чтобы не выпасть из новостей, привычно врут об отелях, в которых я якобы проживал. На самом деле – обедал", – заявил генпрокурор.

Ранее нардеп Сергей Лещенко сообщил, что 23 июля Луценко видели в Горде за обедом с друзьями в отеле премиум класса.

Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган также отреагировала на это: "Юрий Луценко никуда не исчезал, как бы ни пыжились некоторые бывшие. Да, он действительно с семьей отдыхал во французском Провансе вместе с друзьями".

"А один блоггер, лишившийся неприкосновенности, заявил, ссылаясь на неизвестных очевидцев, якобы Луценко отдыхает в городе Горд. Погуглил красивые фоточки с живописными видами местности – короче, как мог, выдал желаемое за действительность. Но – облом", – съязвила Сарган.

"Путешествуя по региону на авто, в одном из ресторанов города Горд семейство Луценко с друзьями остановились пообедать. Представляете?", – добавила она.

Сарган также напомнила, что "фантазии некоторых журналистов о "приобретенной недвижимости на Сейшелах" вылились им в судебные иски".

"Сегодня генпрокурор проводит несколько совещаний, в том числе и по делу судей ОАСК", – сообщила пресс-секретарь Луценко.