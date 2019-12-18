Суд отменил арест замначальника Киевской таможни Тупальского
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила ночной домашний арест замначальника Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского, подозреваемого в причастности к преступной схеме по растаможиванию.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ВАКС
Дословно: "По результатам судебного рассмотрения коллегия судей решила отменить меру пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста в ночное время суток и отказать детективам Национального антикоррупционного бюро в удовлетворении ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей".
Что было ранее: 26 ноября сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 10 человек по подозрению в нарушениях таможенного законодательства. Среди задержанных – Сергей Тупальский.
Дело, в рамках которой задержали таможенника, связано с "одним из самых известных контрабандистов" Украины одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку 800 тысяч долларов. Вопреки спецоперации, Альперину удалось скрыться.
В конце 2018 года в начале 2019 года Тупальский исполнял обязанности руководителя Одесской таможни.
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Напомним:
- В январе 2018 года прокуратура АР Крым совместно с СБУ разоблачила контрабандную схему Альперина, работа которой могла нанести около 700 млн гривен убытков госбюджету.
- Одесская группировка контрабандистов создала десятки фирм-однодневок, директорами которых были подставные лица. Эти компании получали большой объем товара из Китая (обувь, ткани, сумки). В документах указывали стоимость товара, заниженную в более чем 10 раз.
- В ноябре 2017 сообщалось об аресте 450 миллионов, принадлежащих двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролировал Альперин.
- Позже стало известно, что бизнесмен предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов за снятие этого ареста.
- Печерский райсуд Киева арестовал Альперина на 60 суток с альтернативой внесения залога в 21 млн грн.
- В декабре бизнесмен после внесения залога вышел из-под стражи.