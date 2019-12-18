Суд отменил арест замначальника Киевской таможни Тупальского

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила ночной домашний арест замначальника Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского, подозреваемого в причастности к преступной схеме по растаможиванию.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ВАКС

Дословно: "По результатам судебного рассмотрения коллегия судей решила отменить меру пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста в ночное время суток и отказать детективам Национального антикоррупционного бюро в удовлетворении ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей".

Что было ранее: 26 ноября сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 10 человек по подозрению в нарушениях таможенного законодательства. Среди задержанных – Сергей Тупальский.

Дело, в рамках которой задержали таможенника, связано с "одним из самых известных контрабандистов" Украины одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку 800 тысяч долларов. Вопреки спецоперации, Альперину удалось скрыться.

В конце 2018 года в начале 2019 года Тупальский исполнял обязанности руководителя Одесской таможни.

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Напомним: