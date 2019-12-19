"Список Гандзюк": ВСК будет изучать нападения на активистов за последние три года

Новая Временная следственная комиссия по контролю за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в 2017-2018 годах на заседании 17 декабря решила исследовать и нападения, которые произошли в 2019 году.

Источник: Татьяна Печончик, председатель Центра прав человека ZMINA, в Facebook

Дословно: "Комиссия согласилась включить в фокус своего внимания не только дела из "списка Гандзюк" за 2017-2018 год, но и нападения, произошедшие в течение 2019 года. Мы передали ВСК список из десяти нынешних случаев, к процессу расследования которых больше всего вопросов".

Детали: На учредительном заседании избрали секретарем ВСК Марию Мезенцеву.

Главой комиссии является народный депутат от "Слуги народа" Игорь Васильев, его заместителем – депутат от "Голоса" Соломия Бобровская, которая была инициатором постановления о создании ВСК.

Среди присутствующих также была Марина Хромых, представительница инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?". Она предложила членам комиссии обратиться в ГПУ с запросами относительно препятствования следствию со стороны суда.

Члены ВСК решили до конца недели озвучить перечень вопросов к ГПУ, СБУ и МВД о состоянии расследований нападений на активистов.

В дальнейшем комиссия планирует выделить ключевые дела и города, где, вероятно проведет выездные заседания.

Через полгода запланирован первый отчет следственной комиссии.

Что предшествовало: 12 декабря Верховная Рада проголосовала за создание Временной следственной комиссии по контролю за расследованием нападений на Катерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов.

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Напомним: