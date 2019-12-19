"Список Гандзюк": ВСК будет изучать нападения на активистов за последние три года

18 декабря на заседание новой Временной следственной комиссии по контролю за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов было решено изучить также нападения, которые произошли и в 2019 году.

Источник: Татьяна Печончик, председатель Центра прав человека ZMINA, в Facebook

Дословно: "Комиссия согласилась включить в фокус своего внимания не только дела из "списка Гандзюк" за 2017-2018 год, но и нападения, произошедшие в течение 2019 года. Мы передали ВСК список из десяти нынешних случаев, к процессу расследования которых больше всего вопросов."

Детали: На первом заседании избрали председателя ВСК. Им стал нардеп от "Слуги народа" - Игорь Васильев. Его заместителем избрали депутатку "Голоса" Соломию Бобровскую. Именно она и инициировала постановление о создании новой ВСК. В состав комиссии вошло 13 депутатов. Действовать комиссия будет в течение года.

Среди присутствующих также была Марина Хромых, представительница инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?". Она предложила членам комиссии обратиться в ГПУ с запросами относительно препятствования следствию со стороны суда.

Члены ВСК решили до конца недели озвучить перечень вопросов к ГПУ, СБУ и МВД о состоянии расследований нападений на активистов.

В дальнейшем комиссия планирует выделить ключевые дела и города, где, вероятно проведет выездные заседания.

Через полгода запланирован первый отчет следственной комиссии.

Что предшествовало: 12 декабря Верховная Рада проголосовала за создание Временной следственной комиссии по контролю за расследованием нападений на Катерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов.

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Напомним: