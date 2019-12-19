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Украинцы о "нормандской" встрече: ни успех, ни неудача

Четверг, 19 декабря 2019, 11:24
Украинцы о нормандской встрече: ни успех, ни неудача

Из тех, кто поинформирован о саммите в нормандском формате, половина украинцев считает, что встреча - ни успех, ни неудача.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг" от 13-17 декабря

Дословно: "66% опрошенных отметили, что хорошо осведомлены о саммите в нормандском формате, который состоялся 9 декабря. Из них около 40% считают результаты проведения саммита быстрее успехом президента Зеленского, половина - ни успехом, ни неудачной. Только 7% увидели только отрицательные результаты".

 

Детали: Отмечается, что лишь 20% респондентов что-то слышали о саммите, лишь 12% - не знают ничего.

Кроме того, после саммита в Париже украинцы улучшили свое отношение к канцлеру Германии Ангеле Меркель (положительное отношение возросло с 60 до 69%) и президенту Франции Макрону (с 39 до 52%).

 

Меркель впервые за последние 5 лет возглавила рейтинг мировых лидеров по оценкам украинцев, опередив президента Беларуси Лукашенко, к которому положительно относятся 65% опрошенных украинцев.

Отношение к президенту РФ Путину не изменилось: позитивно относятся 16%, отрицательно - 72%.
Сторонники партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" единственные среди сторонников парламентских политсил, которые доверяют Путину.

 

Опрос проводился 13-17 декабря 2019 среди населения Украины старше 18 лет. Всего было опрошено 2500 респондентов методом формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Украинская правда

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Темы: нормандский форматУкраина
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