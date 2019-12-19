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Кучма о переговорах по обмену: Нам пока не удалось достичь желаемого

Четверг, 19 декабря 2019, 13:19
Кучма о переговорах по обмену: Нам пока не удалось достичь желаемого

Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что на встрече в Минске не удалось договориться об обмене всех на всех, но в четверг он уже разговаривал по этому поводу с представителем России Борисом Грызловым и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: заявление Кучмы опубликовала пресс-секретарь экс-президента Дарка Олифер в Facebook

Дословно: "Нам бы хотелось иметь результаты намного лучше, чем имеем. Но, с учетом встречи лидеров Франции, Германии, РФ и президента Зеленского в Париже, среди всех проблем ситуации на Донбассе вчера на первом месте для нас были вопросы безопасности и проблема освобождения незаконно задержанных лиц.

Нам не удалось достичь того, чего хотелось. Не буду вдаваться в подробности и не хочу бросать на кого-то обвинения - переговорный процесс продолжается. Мы сегодня встретились у президента, поговорили о результатах, только что я переговорил и с Грызловым.

Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть. Удастся ли удастся - неизвестно".

Детали: Кроме того, 19 декабря представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в ТКГ Алексей Резников заверил, что переговоры об обмене до Нового года продолжатся и нет оснований говорить о том, что что-то произошло не так.

Что предшествовало: 18 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске не договорились об обмене пленными по формуле "всех на всех".

Советник президента Украины по внешнеполитическим вопросам Андрей Ермак рассказал, что в среду, 18 декабря, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны должны были определить точки разведения войск на линии разграничения согласно договоренностям в Париже, а также зафиксировать условия и процедуры полного прекращения огня.

Напомним:

  • 9 декабря в Париже состоялись переговоры лидеров "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции - по урегулированию ситуации на востоке Украины. Стороны подписали коммюнике.
  • Среди договоренностей - продолжение разведения сил и подготовка условий для местных выборов на Донбассе.

Украинская правда

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Темы: КучмаМинские соглашенияпленныеполитзаключенныеРосcия
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