Пристайко коротко подытожил достижения "нормандской встречи"
Вторник, 10 декабря 2019, 13:23
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подчеркивает, что по договоренностям лидеров Украины, России, Франции и Германии в Париже еще до конца этого года на Донбассе должны прекратить огонь на постоянной основе.
Источник: Twitter Пристайко
Прямая речь: "Итоги Норманди.
- Полное бессрочном прекращении огня до конца 2019 года. Контроль Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ с расширенным мандатом. Ожидаем ее работы 24/7.
- Взаимное освобождение удерживаемых лиц "всех установленных на всех установленных" до 31 декабря. План – завершить (обмен) как можно скорее по принципу "всех на всех". Для этого договорились о допуске "Красного креста" и других гуманитарных организаций.
- Дальнейшее разведение войск еще на трех участках. Работа над имплементацией "формулы Штайнмайера". Никакой федерализации. Украина – унитарная страна. Донбасс и Крым – это Украина
- Местные выборы только по украинскому законодательству и согласно с высокими стандартами ОБСЕ. Наша позиция по контролю над границей неизменна. Постепенно будем двигаться в эту сторону.
Следующая встреча – через 4 месяца".
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Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже
5 нормандских встреч до Зеленского. Как каждая из них изменила ход войны на Донбассе
Предыстория:
- 9 декабря 2019 года, после трехлетнего перерыва, лидеры "нормандского формата" – Украины, России, Германии и Франции – встретились в Париже на переговоры о возвращении мира на Донбассе. Для Владимира Зеленского они были первыми, а в целом шестыми.
- Сначала в "Елисейском дворце" состоялись двусторонние встречи между всеми лидерами, за исключением президентов РФ и Украины. Затем более часа все четыре лидера вели переговоры за круглым столом.
- Позже состоялась двусторонняя встреча украинской и российской делегаций, на которой речь шла о газовой тематике. Во время этих переговоров Зеленский и Путин беседовали с глазу на глаз 10-15 минут. Путин сказал журналистам, что поговорили "хорошо, по-деловому".
- После того Зеленский, Путин, Меркель и Макрон снова общались вместе за ужином, который длился чуть более двух часов и окончилась среди ночи.
- По результатам всех встреч в Офисе президента Украины заявили, что переговоры в "нормандском формате" между лидерами Украины, Франции, Германии и России прошли "очень успешно". В официальном коммюнике по итогам встречи указано, что стороны верны Минским договоренностям от 5 сентября и 19 сентября 2014 года, а также комплексу мероприятий от 12 февраля 2015 года.
- Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ договорились расширить до круглосуточного мониторинга.
- На брифинге Зеленский сообщил, что в рамках Нормандского саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря 2019 года и разведении еще в трех пунктах на линии соприкосновения на Донбассе.
- Он дал понять, что Украина не уступит свои территории ради компромиссов, не согласится на федерализацию, не допустит влияния на свою внешнюю политику. "Мы готовы к выполнению договоренностей, но это дорога с двусторонним движением", – заявил украинский президент.
- О восточной границе не договорились: Зеленский настаивал, что Украина должна вернуть контроль над границей с Россией перед выборами на Донбассе, а Путин продолжил требовать выборов до передачи границы под контроль Украины.
- Зато вопрос транзита газа, по словам Зеленского, "разблокировали", но форму, объем, цену, детали договора о транзите газа еще будут обсуждать.
- В свою очередь, Путин заявил, что Россия рассчитывает на поэтапное продолжение разведения сил и внесение изменений в Конституцию Украины относительно закрепления особого статуса Донбасса на постоянной основе.
- Президент России также заявил, что Киев не должен восстанавливать контроль над оккупированными Донбассом до местных выборов, потому что это якобы не согласуется с Минскими соглашениями.
- При этом Путин отметил "потепление" отношений с Украиной, а также продолжил обещать Киеву скидку в 25% на газ.
- Украина и Россия не достигли согласия относительно нового контракта на транзит газа и на поставки газа – договорились "дальше договариваться".
- "Нормандская встреча" проходила на фоне акций под Офисом президента в Киеве. Координатор акции "Варта на Банковой" Павел Белоус после переговоров в Париже заявил, что Зеленский не пересек "красных линий", то есть не сдал национальные интересы, поэтому палатки с Банковой уберут к утру.
Алена Рощенко, УП