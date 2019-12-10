Пристайко коротко подытожил достижения "нормандской встречи"

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Вторник, 10 декабря 2019, 14:23

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подчеркивает, что по договоренностям лидеров Украины, России, Франции и Германии в Париже еще до конца этого года на Донбассе должны прекратить огонь на постоянной основе.

Источник: Twitter Пристайко

Прямая речь: "Итоги Норманди.

  1. Полное бессрочном прекращении огня до конца 2019 года. Контроль Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ с расширенным мандатом. Ожидаем ее работы 24/7.
  2. Взаимное освобождение удерживаемых лиц "всех установленных на всех установленных" до 31 декабря. План – завершить (обмен) как можно скорее по принципу "всех на всех". Для этого договорились о допуске "Красного креста" и других гуманитарных организаций.
  3. Дальнейшее разведение войск еще на трех участках. Работа над имплементацией "формулы Штайнмайера". Никакой федерализации. Украина – унитарная страна. Донбасс и Крым – это Украина
  4. Местные выборы только по украинскому законодательству и согласно с высокими стандартами ОБСЕ. Наша позиция по контролю над границей неизменна. Постепенно будем двигаться в эту сторону.

    Следующая встреча – через 4 месяца".

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Темы: нормандский формат Пристайко Донбасс


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