Сайдик: ТКГ в Минске не реализовала парижские договоренности об обмене

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Среда, 18 декабря 2019, 23:53

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря не договорились об обмене пленными по формуле "всех на всех".

Источник: Радио Свобода, пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер

Прямая речь спецпреда ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика: "Стороны основательно обсуждали вопросы обмена пленными, чтобы реализовать договоренности в Париже. Придется предпринять дополнительные шаги, чтобы достичь этого".

Детали: В Минске пытались договориться об обмене пленными до Нового года, как это было согласовано участниками Нормандского саммита в Париже. Представители России требовали, чтобы Украина договаривалась с ОРДЛО.

В то же время, Олифер сообщила, что стороны, с учетом рекомендаций саммита Нормандского формата и в соответствии со своим заявлением от 17 июля 2019 года, "повторно заявили о своей полной преданности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня, подкрепленного выполнением всех необходимых мер по поддержке режима прекращения огня".

Что предшествовало: Советник президента Украины по внешнеполитическим вопросам Андрей Ермак рассказал, что в среду, 18 декабря, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны должны были определить точки разведения войск на линии разграничения согласно договоренностям в Париже, а также зафиксировать условия и процедуры полного прекращения огня.

Напомним:

  • 9 декабря в Париже состоялись переговоры лидеров "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции - по урегулированию ситуации на востоке Украины. Стороны подписали коммюнике.
  • Среди договоренностей - продолжение разведения сил и подготовка условий для местных выборов на Донбассе.

Темы: Минские соглашения нормандский формат


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