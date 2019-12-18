Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сайдик: ТКГ в Минске не реализовала парижские договоренности об обмене

Среда, 18 декабря 2019, 22:53
Сайдик: ТКГ в Минске не реализовала парижские договоренности об обмене

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря не договорились об обмене пленными по формуле "всех на всех".

Источник: Радио Свобода, пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер

Прямая речь спецпреда ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика: "Стороны основательно обсуждали вопросы обмена пленными, чтобы реализовать договоренности в Париже. Придется предпринять дополнительные шаги, чтобы достичь этого".

Детали: В Минске пытались договориться об обмене пленными до Нового года, как это было согласовано участниками Нормандского саммита в Париже. Представители России требовали, чтобы Украина договаривалась с ОРДЛО.

В то же время, Олифер сообщила, что стороны, с учетом рекомендаций саммита Нормандского формата и в соответствии со своим заявлением от 17 июля 2019 года, "повторно заявили о своей полной преданности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня, подкрепленного выполнением всех необходимых мер по поддержке режима прекращения огня".

Что предшествовало: Советник президента Украины по внешнеполитическим вопросам Андрей Ермак рассказал, что в среду, 18 декабря, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны должны были определить точки разведения войск на линии разграничения согласно договоренностям в Париже, а также зафиксировать условия и процедуры полного прекращения огня.

Напомним:

  • 9 декабря в Париже состоялись переговоры лидеров "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции - по урегулированию ситуации на востоке Украины. Стороны подписали коммюнике.
  • Среди договоренностей - продолжение разведения сил и подготовка условий для местных выборов на Донбассе.

Темы: Минские соглашениянормандский формат
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Минские соглашения
Сурков признался, что не планировал, чтобы Минские соглашения выполнились
Зеленский: Простой способ закончить войну – отдать РФ территории, поэтому были Минские соглашения
Ермак: Во власти нет людей, допускающих существование "Минск-3"
Последние новости
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
Все новости...
Реклама: