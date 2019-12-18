Советник Зеленского рассказал, о чем договариваются 18 декабря в Минске
Советник президента Украины по внешнеполитическим вопросам Андрей Ермак назвал пункты, по которым в среду, 18 декабря, договариваются на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.
Источник: Андрей Ермак в комментарии ВВС News Украина
Прямая речь: "Сейчас идет работа над освобождением пленных на основе принципа "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных". 18 декабря будут обсуждаться конкретные списки и сроки".
Детали: Обмен должен состояться до Нового года.
Советник Зеленского добавил, что в Минске также должны определить три точки разведения войск на линии разграничения согласно договоренностям в Париже. Стороны также зафиксируют условия и процедуры полного прекращения огня.
Что предшествовало: Министерство иностранных дел России раскритиковало продленный закон об особом порядке самоуправления на Донбассе и проект конституционных изменений относительно децентрализации в Украине.
В ведомстве сообщили: "На первый взгляд, все было сделано в духе Минских соглашений и приурочено к заседанию Контактной группы 18 декабря, однако есть важные нюансы".
Россия считает, что Киев должен согласовать с Донецком и Луганском все правовые аспекты особого статуса Донбасса, а также закрепить его в Конституции.
Предыстория:
- 9 декабря в Париже состоялись переговоры лидеров "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции - по урегулированию ситуации на востоке Украины. Стороны подписали коммюнике. Среди договоренностей - продолжение разведения сил и подготовка условий для местных выборов на Донбассе.
- 12 декабря Верховная Рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса от 2014 года.
- 13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду изменения в Конституцию, предусматривающие децентрализацию и новое административно-территориальное устройство Украины.
- Руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что изменения в Конституцию не предусматривают особого статуса оккупированным ныне территориям Донецкой и Луганской областей.