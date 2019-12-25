Микитасю продлили меру пресечения до середины февраля

Экс-президенту "Укрбуда", экс-нардепу и застройщику Максиму Микитасю продлили меру пресечения до 14 февраля 2020 года.

Источник: Высший антикоррупционный суд

Детали: Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил срок действия обязанностей, возложенных на експрезидента корпорации "Укрбуд".

Согласно решению суда, подозреваемый должен прибывать к детективу, прокурору, следователю или судье, в суд по каждому требованию; не отлучаться без разрешения детектива, прокурора или суда из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится; сообщать об изменении своего места жительства и/или работы.

Также Микитась должен воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в данном уголовном производстве и сдать на хранение в соответствующие органы паспорт (паспорта) для выезда за границу; носить электронное средство контроля (браслет).

Напомним: