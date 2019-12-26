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Израиль атаковал объекты "ХАМАСа" в секторе Газа

Четверг, 26 декабря 2019, 05:37
Израиль атаковал объекты ХАМАСа в секторе Газа
Иллюстративное фото

В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам палестинской военизированной группировки ХАМАС в секторе Газа.

Источник: Армия обороны Израиля в Твиттере

Дословно: "В ответ на ракету, выпущенную из Газы по израильским гражданским лицам сегодня вечером, израильские ВВС только что нанесли удар по ряду террористических объектов ХАМАСа в Газе".

Детали: Ранее в среду вечером военные Израиля сообщили о перехвате ракеты, выпущенной с территории анклава.

Что предшествовало: 27 ноября Израиль обстрелял объекты в секторе Газа в ответ на запущенные с их стороны ракеты.

Запуск ракет со стороны ХАМАСа произошел после протестов палестинцев в ответ на заявление США о том, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право.

Напомним: 

  • В Иерусалиме 14 мая официально открыли посольство США, перенесенное из Тель-Авива.
  • Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году.
  • Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.
  • В связи с этим на административной границе Сектора Газа произошли беспорядки. По данным палестинского минздрава, погибли 58 человек, 2700 травмированы.
  • Белый дом возложил вину на группировку "ХАМАС". США заявили, что Израиль "имеет право защищать себя".

Украинская правда

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Темы: Израиль
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