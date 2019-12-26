Израиль атаковал объекты "ХАМАСа" в секторе Газа

В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам палестинской военизированной группировки ХАМАС в секторе Газа.

Источник: Армия обороны Израиля в Твиттере

Дословно: "В ответ на ракету, выпущенную из Газы по израильским гражданским лицам сегодня вечером, израильские ВВС только что нанесли удар по ряду террористических объектов ХАМАСа в Газе".

Детали: Ранее в среду вечером военные Израиля сообщили о перехвате ракеты, выпущенной с территории анклава.

Напомним: