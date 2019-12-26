Израиль атаковал объекты "ХАМАСа" в секторе Газа
В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам палестинской военизированной группировки ХАМАС в секторе Газа.
Источник: Армия обороны Израиля в Твиттере
Дословно: "В ответ на ракету, выпущенную из Газы по израильским гражданским лицам сегодня вечером, израильские ВВС только что нанесли удар по ряду террористических объектов ХАМАСа в Газе".
Детали: Ранее в среду вечером военные Израиля сообщили о перехвате ракеты, выпущенной с территории анклава.
Что предшествовало: 27 ноября Израиль обстрелял объекты в секторе Газа в ответ на запущенные с их стороны ракеты.
Запуск ракет со стороны ХАМАСа произошел после протестов палестинцев в ответ на заявление США о том, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право.
Напомним:
- В Иерусалиме 14 мая официально открыли посольство США, перенесенное из Тель-Авива.
- Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году.
- Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.
- В связи с этим на административной границе Сектора Газа произошли беспорядки. По данным палестинского минздрава, погибли 58 человек, 2700 травмированы.
- Белый дом возложил вину на группировку "ХАМАС". США заявили, что Израиль "имеет право защищать себя".