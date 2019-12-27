Новый глава Института нацпамяти говорит, что будет не разворот, а "угол наклона"

Новый руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что его работа не будет "разворотом в другую сторону" по сравнению с предшественником Владимиром Вятровичем, однако различия будут.

Источник: эфир программы "Нині вже" на hromadske

Прямая речь: "Угол наклона есть, все-таки есть реальность – есть поле, и в этом поле информационном многие оценивал Институт так, что нужно больше внимания сосредоточить на диалог, коммуникацию, работу с обществом и т. д. Я слышу эти оценки и, соответственно, буду делать разные акценты в этом...

Здесь вопрос риторики, вопрос общения с гражданами, и вопрос связи, содержания работы и коммуникаций.

Очень часто Институт осуществлял декоммунизацию исключительно в рамках закона и процедур достаточно цивилизованных, а цитаты и, скажем так, последователи очень сильно перегибали палку: это начиная с того, как относились к объектам советского наследия, в том числе творческого, и заканчивая тем, как подавались переименования.

Например, когда кто-то под видом декоммунизации пытался переименовать какие-то объекты или улицы, которые скорее подпадают не под декоммунизацию, а являются наследием имперским российским".

Детали: Глава Института национальной памяти подчеркнул, что не против переименований и таких объектов, но делать это надо по закону и "называть вещи своими именами".

Также Дробович заявил, что хочет "больше диалога в украинском обществе".

При этом он не считает, что при прошлом руководителя УИНП шел в радикально неправильном направлении.

Предыстория: