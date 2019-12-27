Новый глава Института нацпамяти говорит, что будет не разворот, а "угол наклона"
Новый руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что его работа не будет "разворотом в другую сторону" по сравнению с предшественником Владимиром Вятровичем, однако различия будут.
Источник: эфир программы "Нині вже" на hromadske
Прямая речь: "Угол наклона есть, все-таки есть реальность – есть поле, и в этом поле информационном многие оценивал Институт так, что нужно больше внимания сосредоточить на диалог, коммуникацию, работу с обществом и т. д. Я слышу эти оценки и, соответственно, буду делать разные акценты в этом...
Здесь вопрос риторики, вопрос общения с гражданами, и вопрос связи, содержания работы и коммуникаций.
Очень часто Институт осуществлял декоммунизацию исключительно в рамках закона и процедур достаточно цивилизованных, а цитаты и, скажем так, последователи очень сильно перегибали палку: это начиная с того, как относились к объектам советского наследия, в том числе творческого, и заканчивая тем, как подавались переименования.
Например, когда кто-то под видом декоммунизации пытался переименовать какие-то объекты или улицы, которые скорее подпадают не под декоммунизацию, а являются наследием имперским российским".
Детали: Глава Института национальной памяти подчеркнул, что не против переименований и таких объектов, но делать это надо по закону и "называть вещи своими именами".
Также Дробович заявил, что хочет "больше диалога в украинском обществе".
При этом он не считает, что при прошлом руководителя УИНП шел в радикально неправильном направлении.
Предыстория:
- В сентябре с должности главы Института нацпамяти ушел Владимир Вятрович. А 3 декабря он официально стал народным депутатом и вошел во фракцию партии "Европейская солидарность".
- Кабинет министров избрал новым главой Института национальной памяти руководителя образовательных проектов мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Антона Дробовича.
- Вятрович назвал назначение Дробовича "разворотом в другую сторону".