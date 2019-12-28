Импичмент Трампа: Байден категорически отказался давать показания
Бывший вице-президент и главный оппонент действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах Джо Байден отказался свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте Трампа.
Источник: The Des Moines Register
Детали: Байдена не вызывали у Сенат, однако он заверил, что в любом случае пошел бы свидетельствовать, несмотря на призывы союзников Трампа.
Он считает, что не получит никакой повестки от Сената, потому что это было бы "слишком лицемерно".
По словам Байдена, его показания могут отвлечь внимание общества от самого Трампа и от обвинений против него.
Прямая речь Байдена: "Причина, по которой я не стану делать этого, заключается в том, что все построено на подходе к действиям Трампа, к тому, чем он занимался всю свою жизнь. Он всегда пытался переключить внимание со своей персоны".
Напомним, что президент США окружил себя лояльными СМИ. В частности, One America News, Fox News, Fox Business и Sinclair.
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Предыстория:
- В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.
- 19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
- Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США.
- Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате – у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.
- Демократы настаивают на выступлении свидетелей в Сенате, республиканцы выступают против этого.