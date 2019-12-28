Импичмент Трампа: Байден категорически отказался давать показания 

Бывший вице-президент и главный оппонент действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах Джо Байден отказался свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте Трампа.

Источник: The Des Moines Register

Детали: Байдена не вызывали у Сенат, однако он заверил, что в любом случае пошел бы свидетельствовать, несмотря на призывы союзников Трампа.

Он считает, что не получит никакой повестки от Сената, потому что это было бы "слишком лицемерно".

По словам Байдена, его показания могут отвлечь внимание общества от самого Трампа и от обвинений против него.

Прямая речь Байдена: "Причина, по которой я не стану делать этого, заключается в том, что все построено на подходе к действиям Трампа, к тому, чем он занимался всю свою жизнь. Он всегда пытался переключить внимание со своей персоны".

Напомним, что президент США окружил себя лояльными СМИ. В частности, One America News, Fox News, Fox Business и Sinclair.

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