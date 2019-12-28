Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пристайко предупредил Германию и Францию о зависимости от РФ из-за Nord stream-2

Суббота, 28 декабря 2019, 08:36

Глава МИД Украины Вадим Пристайко обратился с предупреждением к Германии и Франции о зависимости от России из-за строительства газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

Источник: интервью Пристайко изданием редакционной группы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), которое обнародовано 28 декабря, сообщает DW

Дословно: "Вы, немцы, сейчас строите газопровод "Северный поток-2" в Балтийском море, чтобы сделать себя еще более независимым от поставок газа через Украину. Однако помните: источником газа остается Россия", - заявил глава МИД.

"Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют (...) У нас в Украине заполнены хранилища газа. И мы гарантируем доставку газа через наши трубопроводы", - подчеркнул Пристайко.

Ранее глава Минэнергетики РФ Александр Новак заявил, что российское правительство рассчитывает ввести в эксплуатацию "Северный поток-2" до конца 2020 года.

Узнать больше: 

Американский удар по проекту Путина: смогут ли санкции США остановить Nord Stream 2.

Готовимся к Nord Stream-3: какой должна быть газовая стратегия Украины.

Предыстория: 

  • 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.
  • Все компании, причастные к строительству Nord Stream 2, должны в течение 30 дней прекратить работы, иначе США применят против них новые санкции, предусмотренные в законе об оборонном бюджете США.
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал, что Россия даст ответ Соединенным Штатам на санкции в связи со строительством газопровода "Северный поток-2".
  • В РФ заявили, что Россия собирается завершить строительство газопровода "Северный поток-2", несмотря на угрозу американских санкций.
  • Швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.
  • По состоянию на 23 декабря строительство газопровода "Северный поток-2" было завершено на 93,5%.

Темы: РосcиягазФранцияГерманияПристайко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Росcия
Как заставить россиян ползать? Четыре пропагандистских шоу
Российские школьники будут изучать "боевое применение дронов"
Разведка Британии: всего за несколько месяцев были убиты до 20 тысяч заключенных из "ЧВК Вагнер"
Последние новости
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
Все новости...
Реклама: