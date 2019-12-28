Пристайко предупредил Германию и Францию о зависимости от РФ из-за Nord stream-2

Глава МИД Украины Вадим Пристайко обратился с предупреждением к Германии и Франции о зависимости от России из-за строительства газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

Источник: интервью Пристайко изданием редакционной группы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), которое обнародовано 28 декабря, сообщает DW

Дословно: "Вы, немцы, сейчас строите газопровод "Северный поток-2" в Балтийском море, чтобы сделать себя еще более независимым от поставок газа через Украину. Однако помните: источником газа остается Россия", - заявил глава МИД.

"Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют (...) У нас в Украине заполнены хранилища газа. И мы гарантируем доставку газа через наши трубопроводы", - подчеркнул Пристайко.

Ранее глава Минэнергетики РФ Александр Новак заявил, что российское правительство рассчитывает ввести в эксплуатацию "Северный поток-2" до конца 2020 года.

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