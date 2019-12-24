Украина вычеркнула из списка на обмен экс-беркутовцев из дела Майдана – адвокат

Адвокат Валентин Рыбин заявляет, что Украина, несмотря на достигнутые 23 декабря договоренности, исключила из списков на обмен бывших бойцов спецподразделения "Беркут".

Источник: Рыбин в Facebook

Прямая речь: "Сегодня, 24 декабря, Украина вычеркнула из списков сотрудников "Беркута": Янишевского, Зинченко, Аброськина и также еще несколько человек.

Такая позиция Украины является явно деструктивной, поскольку договор был: обмен всех установленных на всех установленных. По сути, речь сейчас идет о срыве обмена".

Детали: По словам Рыбина, экс-беркутовцы уже "многие годы" находятся в списках на обмен, но не могут выйти на свободу, потому что "Украина каждый раз передергивает карты".

Он добавил, что это может привести к тому, что на обмен не поедут и граждане Украины, которые находятся на оккупированной территории Донбасса.

Что было раньше: СМИ сообщали, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

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