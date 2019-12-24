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Украина вычеркнула из списка на обмен экс-беркутовцев из дела Майдана – адвокат

Вторник, 24 декабря 2019, 20:13
Обвиняемые по делу массовых расстрелов в феврале 2014 года на Майдане: экс-заместитель командира киевского «Беркута» Олег Янишевский и четверо бойцов спецподразделения: Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура
hromadske.ua

Адвокат Валентин Рыбин заявляет, что Украина, несмотря на достигнутые 23 декабря договоренности, исключила из списков на обмен бывших бойцов спецподразделения "Беркут".

Источник: Рыбин в Facebook

Прямая речь: "Сегодня, 24 декабря, Украина вычеркнула из списков сотрудников "Беркута": Янишевского, Зинченко, Аброськина и также еще несколько человек.

Такая позиция Украины является явно деструктивной, поскольку договор был: обмен всех установленных на всех установленных. По сути, речь сейчас идет о срыве обмена". 

Детали: По словам Рыбина, экс-беркутовцы уже "многие годы" находятся в списках на обмен, но не могут выйти на свободу, потому что "Украина каждый раз передергивает карты".

Он добавил, что это может привести к тому, что на обмен не поедут и граждане Украины, которые находятся на оккупированной территории Донбасса.

Что было раньше: СМИ сообщали, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

Узнать больше: Дело №1. Власть не способствует следствию по делу расстрела Небесной сотни

Предыстория:  

  • 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".
  • Проблемным осталось понимание формулы "всех на всех": идет ли речь о всех установленных лиц или обо всех подтвержденных. Москва не соглашается подтвердить удержание некоторых лиц, которых, по информации Киева, незаконно держат в неволе оккупанты.
  • Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что представители Красного Креста попытаются попасть на оккупированные территории, чтобы узнать, есть ли там пропавшие без вести, которых, "по разным оценкам, почти 500 человек".
  • Во время встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе 18 декабря не удалось договориться об "обмене всех на всех". 
  • 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.
  • 27 декабря 2017 года на Донбассе между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками состоялся предыдущий масштабный обмен удерживаемыми лицами. Тогда украинской стороне передали 74 человека (одна женщина решила остаться в ОРДЛО), Киев передал боевикам 233 человека.

Украинская правда
Темы: пленныеОРДЛОБеркут
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