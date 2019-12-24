Украина вычеркнула из списка на обмен экс-беркутовцев из дела Майдана – адвокат

Обвиняемые по делу массовых расстрелов в феврале 2014 года на Майдане: экс-заместитель командира киевского «Беркута» Олег Янишевский и четверо бойцов спецподразделения: Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура

Российский адвокат Валентин Рыбин заявляет, что Украина, несмотря на достигнутые 23 декабря договоренности, исключила из списков на обмен бывших бойцов спецподразделения "Беркут".

Источник: Рыбин в Facebook

Прямая речь: "Сегодня, 24 декабря, Украина вычеркнула из списков сотрудников "Беркута": Янишевского, Зинченко, Аброськина и также еще несколько человек.

Такая позиция Украины является явно деструктивной, поскольку договор был: обмен всех установленных на всех установленных. По сути, речь сейчас идет о срыве обмена".

Детали: По словам Рыбина, экс-беркутовцы уже "многие годы" находятся в списках на обмен, но не могут выйти на свободу, потому что "Украина каждый раз передергивает карты".

Он добавил, что это может привести к тому, что на обмен не поедут и граждане Украины, которые находятся на оккупированной территории Донбасса.

Что было раньше: СМИ сообщали, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

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