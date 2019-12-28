Активисты блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО
Группа активистов блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО, где находятся трое из пяти обвиняемых в убийствах на Майдане экс-беркутовцев.
Источник: Громадське, 5 канал, Укринформ
Детали: Участники акции заблокировали выезд из СИЗО с помощью мусорных баков, отмечает "Громадське".
Они разошлись на 9 точек - 9 выездов из изолятора.
В свою очередь, спецназовцы собрались у нескольких выездов из СИЗО.
Вместе с тем, 5 канал сообщает, что активисты также не пропустили автозак, который хотел заехать на территорию СИЗО. Полицейские машины после этого заблокировали подъезд.
В то же время, как сообщает Укринформ, полиция вывезла спецтранспортом из Киевского апелляционного суда двух экс-беркутовцев, которые до решения суда в субботу не были под стражей.
Под Лукьяновском СИЗО находится более 200 активистов, их количество постоянно увеличивается.
Что предшествовало: Апелляционный суд Киева в субботу вечером изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам на личное обязательство.
Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин до этого находились под стражей, а Сергей Тамтура и Александр Маринченко - под ночным и круглосуточным домашним арестом.
Волонтер и активист Роман Синицын призвал устроить акцию под Лукьяновским СИЗО в Киеве, чтобы помешать вывезти обвиняемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев для обмена, который должен состояться в воскресенье.
Предыстория:
- С 27 декабря Киевский апелляционный суд рассматривал апелляции на продолжение мер 5 экс-беркутовцам, которых обвиняют в расстрелах во время Майдана в 2014 году.
- В ходе заседания прокурор Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен.
- Перед этим прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в Киеве в 2014 году.
- 27 декабря Киевский апелляционный суд сообщил о замене группы прокуроров по делу экс-бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле на Институтской в феврале 2014 года, во время рассмотрения изменения меры пресечения.