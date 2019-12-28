Активисты блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО

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Суббота, 28 декабря 2019, 23:26
5 канал

Группа активистов блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО, где находятся трое из пяти обвиняемых в убийствах на Майдане экс-беркутовцев.

Источник: Громадське, 5 канал, Укринформ

Детали: Участники акции заблокировали выезд из СИЗО с помощью мусорных баков, отмечает "Громадське".

Они разошлись на 9 точек - 9 выездов из изолятора.

В свою очередь, спецназовцы собрались у нескольких выездов из СИЗО.

 
5 канал

Вместе с тем, 5 канал сообщает, что активисты также не пропустили автозак, который хотел заехать на территорию СИЗО. Полицейские машины после этого заблокировали подъезд.

 
5 канал

В то же время, как сообщает Укринформ, полиция вывезла спецтранспортом из Киевского апелляционного суда двух экс-беркутовцев, которые до решения суда в субботу не были под стражей.

Под Лукьяновском СИЗО находится более 200 активистов, их количество постоянно увеличивается.

Что предшествовало: Апелляционный суд Киева в субботу вечером изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам на личное обязательство.

Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин до этого находились под стражей, а Сергей Тамтура и Александр Маринченко - под ночным и круглосуточным домашним арестом.

Волонтер и активист Роман Синицын призвал устроить акцию под Лукьяновским СИЗО в Киеве, чтобы помешать вывезти обвиняемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев для обмена, который должен состояться в воскресенье.

Предыстория:

  • С 27 декабря Киевский апелляционный суд рассматривал апелляции на продолжение мер 5 экс-беркутовцам, которых обвиняют в расстрелах во время Майдана в 2014 году.
  • В ходе заседания прокурор Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен.
  • Перед этим прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в ​​Киеве в 2014 году.
  • 27 декабря Киевский апелляционный суд сообщил о замене группы прокуроров по делу экс-бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле на Институтской в ​​феврале 2014 года, во время рассмотрения изменения меры пресечения.

Украинская правда
Темы: СИЗО акции Беркут Майдан


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