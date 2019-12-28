Активисты блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО

Группа активистов блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО, где находятся трое из пяти обвиняемых в убийствах на Майдане экс-беркутовцев.

Источник: Громадське, 5 канал, Укринформ

Детали: Участники акции заблокировали выезд из СИЗО с помощью мусорных баков, отмечает "Громадське".

Они разошлись на 9 точек - 9 выездов из изолятора.

В свою очередь, спецназовцы собрались у нескольких выездов из СИЗО.

5 канал

Вместе с тем, 5 канал сообщает, что активисты также не пропустили автозак, который хотел заехать на территорию СИЗО. Полицейские машины после этого заблокировали подъезд.

5 канал

В то же время, как сообщает Укринформ, полиция вывезла спецтранспортом из Киевского апелляционного суда двух экс-беркутовцев, которые до решения суда в субботу не были под стражей.

Под Лукьяновском СИЗО находится более 200 активистов, их количество постоянно увеличивается.

Что предшествовало: Апелляционный суд Киева в субботу вечером изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам на личное обязательство.

Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин до этого находились под стражей, а Сергей Тамтура и Александр Маринченко - под ночным и круглосуточным домашним арестом.

Волонтер и активист Роман Синицын призвал устроить акцию под Лукьяновским СИЗО в Киеве, чтобы помешать вывезти обвиняемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев для обмена, который должен состояться в воскресенье.

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