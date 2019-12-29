Родные Небесной сотни заявили об угрозах со стороны представителей режима Януковича

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Воскресенье, 29 декабря 2019, 01:13

Родственники Небесной сотни возмущены бездействием правоохранительных органов и отсутствием реакции на угрозы и запугивание участников Революции Достоинства со стороны представителей режима Януковича.

Источник: ОО "Родини Небесної сотні" в Facebook

Дословно: "Мы, родные Героев Небесной Сотни возмущены бездействием правоохранительных органов, которые не проявляют никакой реакции на действия, содержащие признаки уголовных преступлений - угрозы, запугивания участников Революции Достоинства - со стороны представителей режима Януковича".

Детали: Речь идет о словах заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова. Он призвал "продолжить комплексную работу по дегероизации и демифологизации преступников, превращенных в героев" и "наказать ненаказанное зло".

Родственники погибших предлагают включить в списки на обмен именно его, а не экс-беркутовцев, подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане.

"Требуем немедленной правовой реакции на угрозы и антигосударственную деятельность Портнова. Вместо беркутов обменять Портнова на пленных граждан Украины которых удерживает страна агрессор - Россия ", – говорится в заметке.

Предыстория:

  • С 27 декабря Киевский апелляционный суд рассматривал апелляции на продолжение мер 5 экс-беркутовцам, которых обвиняют в расстрелах во время Майдана в 2014 году.
  • В ходе заседания прокурор Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен.
  • Перед этим прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в ​​Киеве в 2014 году.
  • 27 декабря Киевский апелляционный суд сообщил о замене группы прокуроров по делу экс-бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле на Институтской в ​​феврале 2014 года, во время рассмотрения изменения меры пресечения.

Украинская правда
Темы: Майдан Янукович пленные


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