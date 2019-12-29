Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Родные Небесной сотни заявили об угрозах со стороны представителей режима Януковича

Воскресенье, 29 декабря 2019, 00:13
Родные Небесной сотни заявили об угрозах со стороны представителей режима Януковича

Родственники Небесной сотни возмущены бездействием правоохранительных органов и отсутствием реакции на угрозы и запугивание участников Революции Достоинства со стороны представителей режима Януковича.

Источник: ОО "Родини Небесної сотні" в Facebook

Дословно: "Мы, родные Героев Небесной Сотни возмущены бездействием правоохранительных органов, которые не проявляют никакой реакции на действия, содержащие признаки уголовных преступлений - угрозы, запугивания участников Революции Достоинства - со стороны представителей режима Януковича".

Детали: Речь идет о словах заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова. Он призвал "продолжить комплексную работу по дегероизации и демифологизации преступников, превращенных в героев" и "наказать ненаказанное зло".

Родственники погибших предлагают включить в списки на обмен именно его, а не экс-беркутовцев, подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане.

"Требуем немедленной правовой реакции на угрозы и антигосударственную деятельность Портнова. Вместо беркутов обменять Портнова на пленных граждан Украины которых удерживает страна агрессор - Россия ", – говорится в заметке.

Что предшествовало: Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам на личное обязательство.

Предыстория:

  • С 27 декабря Киевский апелляционный суд рассматривал апелляции на продолжение мер 5 экс-беркутовцам, которых обвиняют в расстрелах во время Майдана в 2014 году.
  • В ходе заседания прокурор Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен.
  • Перед этим прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в ​​Киеве в 2014 году.
  • 27 декабря Киевский апелляционный суд сообщил о замене группы прокуроров по делу экс-бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле на Институтской в ​​феврале 2014 года, во время рассмотрения изменения меры пресечения.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МайданЯнуковичпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Майдан
Дела Майдана: в Украине заочно будут судить экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Дела Майдана: из Украины сбежал обвиняемый в убийстве журналиста Сергиенко
Маск назвал Революцию достоинства "переворотом", в ОП посоветовали не читать российских газет
Последние новости
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
Все новости...
Реклама: