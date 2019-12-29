Родные Небесной сотни заявили об угрозах со стороны представителей режима Януковича

Родственники Небесной сотни возмущены бездействием правоохранительных органов и отсутствием реакции на угрозы и запугивание участников Революции Достоинства со стороны представителей режима Януковича.

Источник: ОО "Родини Небесної сотні" в Facebook

Дословно: "Мы, родные Героев Небесной Сотни возмущены бездействием правоохранительных органов, которые не проявляют никакой реакции на действия, содержащие признаки уголовных преступлений - угрозы, запугивания участников Революции Достоинства - со стороны представителей режима Януковича".

Детали: Речь идет о словах заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова. Он призвал "продолжить комплексную работу по дегероизации и демифологизации преступников, превращенных в героев" и "наказать ненаказанное зло".

Родственники погибших предлагают включить в списки на обмен именно его, а не экс-беркутовцев, подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане.

"Требуем немедленной правовой реакции на угрозы и антигосударственную деятельность Портнова. Вместо беркутов обменять Портнова на пленных граждан Украины которых удерживает страна агрессор - Россия ", – говорится в заметке.

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