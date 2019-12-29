Гончарук назвал города, жители которых сэкономят до 30% на отоплении

4661 просмотр
Воскресенье, 29 декабря 2019, 14:49

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал 20 городов, в которых будут пересмотрены тарифы на тепло.

Источник: заявление главы правительства в Telegram

Детали: По словам премьера, сумма в платежках будет меньше почти на 30% в Луцке, Днепре, Мариуполе, Житомире, Кривом Роге, Белой Церкви, Буче, Обухове, Херсоне, Кропивницком, Черкассах, Северодонецке, Полтаве, Ровно, Сумах, Тернополе, Харькове, Черновцах, Чернигове и Киеве.

Дословно: "Жители этих городов смогут сэкономить почти треть от суммы в старых платежках. Однако еще не везде местные власти пересмотрели тарифы. Призываю главу каждого города оперативно осуществить все необходимое - цена на тепло для людей должна снизиться уже с первого месяца 2020 года!", - заявил Гончарук.

Читайте также:

 Все, что вы хотели знать о тарифах: как меняются суммы в платежках и почему  

Напомним, 

  • Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что найдено решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое следующей зимы.
  • Премьер-министр Алексей Гончарук в ходе встречи Совета регионов заявил, что "платежки" за тепловую энергию за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре могут быть снижены на 300-400 гривен.
  • Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в январе киевляне получат платежки со счетами на оплату за тепло на 22-23% меньше.
  • 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ  достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.
  • По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

Темы: тарифы отопление газ Гончарук


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кличко пообещал в январе платежки со сниженными счетами за тепло 28 декабря 2019, 13:25
Укртелеком отложил анонсированное повышение тарифов на 20% 27 декабря 2019, 21:14
Горсоветы пересматривают тарифы на тепло, есть снижение на 30% – Гончарук 27 декабря 2019, 12:17
Все новости
Главные новости
Боевикам передали экс-беркутовцев и Лусварги – адвокат
Стали известны имена первых 25 возвращенных в Украину
22 человека отказались возвращаться в ОРДЛО – источник
Украине уже вернули 25 человек, среди них четырех военных
Все новости
семья

Почему важно дедушкам и бабушкам проводить время с внуками

holiday

6 советов, как пережить праздники и не сойти с ума

здоровье

5 способов отсрочить начало Альцгеймера

Поиск по сайту
Архив
Весь архів