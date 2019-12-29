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Гончарук назвал города, жители которых сэкономят до 30% на отоплении

Воскресенье, 29 декабря 2019, 13:49
Гончарук назвал города, жители которых сэкономят до 30% на отоплении

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал 20 городов, в которых будут пересмотрены тарифы на тепло.

Источник: заявление главы правительства в Telegram

Детали: По словам премьера, сумма в платежках будет меньше почти на 30% в Луцке, Днепре, Мариуполе, Житомире, Кривом Роге, Белой Церкви, Буче, Обухове, Херсоне, Кропивницком, Черкассах, Северодонецке, Полтаве, Ровно, Сумах, Тернополе, Харькове, Черновцах, Чернигове и Киеве.

Дословно: "Жители этих городов смогут сэкономить почти треть от суммы в старых платежках. Однако еще не везде местные власти пересмотрели тарифы. Призываю главу каждого города оперативно осуществить все необходимое - цена на тепло для людей должна снизиться уже с первого месяца 2020 года!", - заявил Гончарук.

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Напомним, 

  • Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что найдено решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое следующей зимы.
  • Премьер-министр Алексей Гончарук в ходе встречи Совета регионов заявил, что "платежки" за тепловую энергию за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре могут быть снижены на 300-400 гривен.
  • Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в январе киевляне получат платежки со счетами на оплату за тепло на 22-23% меньше.
  • 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ  достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.
  • По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

Темы: тарифыотоплениегазГончарук
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