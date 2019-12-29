Гончарук назвал города, жители которых сэкономят до 30% на отоплении

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал 20 городов, в которых будут пересмотрены тарифы на тепло.

Источник: заявление главы правительства в Telegram

Детали: По словам премьера, сумма в платежках будет меньше почти на 30% в Луцке, Днепре, Мариуполе, Житомире, Кривом Роге, Белой Церкви, Буче, Обухове, Херсоне, Кропивницком, Черкассах, Северодонецке, Полтаве, Ровно, Сумах, Тернополе, Харькове, Черновцах, Чернигове и Киеве.

Дословно: "Жители этих городов смогут сэкономить почти треть от суммы в старых платежках. Однако еще не везде местные власти пересмотрели тарифы. Призываю главу каждого города оперативно осуществить все необходимое - цена на тепло для людей должна снизиться уже с первого месяца 2020 года!", - заявил Гончарук.

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Напомним,