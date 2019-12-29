Из плена боевиков вернули Станислава Асеева

Боевики ОРДО в рамках обмена передали Украине журналистов Станислава Асеева и Олега Галазюка.

Источник: "Донбасс.Реалии" с трансляции обмена, "Детектор Медиа"

Освобожденный журналист Станислав Асеев! (второй слева) В плену пробыл два с половиной года, 962 дня.



СТРИМ: https://t.co/W4rczT9ql5 pic.twitter.com/MNjGlcFw4J — Донбасс.Реалии (@donbassrealii) December 29, 2019

Дословно: "Освобожденный журналист Станислав Асеев! (второй слева) В плену пробыл два с половиной года, 962 дня".

Олег Галазюк находился в плену боевиков с августа 2017 года. Глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук рассказала, что его задерживали дважды. Он вернулся в оккупированный Донецк, потому что не смог найти работу на подконтрольной украинскому правительству территории.

Что предшествовало: В воскресенье на КПВВ "Майорское" проходил обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Офис президента сообщил, что в рамках обмена в Украину вернулось 76 человек.

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