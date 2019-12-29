Из плена боевиков вернули Станислава Асеева

9181 просмотр
Воскресенье, 29 декабря 2019, 16:20
Асеев во время обмена 29 декабря
Донбасс.Реалии

Боевики ОРДО в рамках обмена передали Украине журналистов Станислава Асеева и Олега Галазюка. 

Источник: "Донбасс.Реалии" с трансляции обмена, "Детектор Медиа"

Дословно: "Освобожденный журналист Станислав Асеев! (второй слева) В плену пробыл два с половиной года, 962 дня".

Олег Галазюк находился в плену боевиков с августа 2017 года. Глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук рассказала, что его задерживали дважды. Он вернулся в оккупированный Донецк, потому что не смог найти работу на подконтрольной украинскому правительству территории.

Что предшествовало: В воскресенье на КПВВ "Майорское" проходил обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Офис президента сообщил, что в рамках обмена в Украину вернулось 76 человек. 

Предыстория:

  • Журналист Станислав Асеев, который писал под псевдонимом Станислав Васин, исчез в начале июня 2017 года на оккупированной территории. Позднее стало известно, что его взяли в плен боевики, обвинив в шпионаже на украинскую армию..
  • 17 августа 2018 года телеканал "Россия-24" показал программу, в которой пленный журналист Асеев якобы подтверждает, что работал на украинскую разведку.  Тогда боевики впервые показали Асеева с момента задержания.
  • 22 октября 2019 года оккупанты приговорили Асеева к 15 годам тюрьмы по решению так называемого "Верховного суда" так называемой "Донецкой народной республики".

Украинская правда
Темы: ОРДЛО пленные Донбасс СМИ


powered by lun.ua
Материалы по теме
Обмен завершился – Офис президента 29 декабря 2019, 15:59
Украина рискует "сдать" свое правосудие пожеланиям страны-агрессора - заявление 29 декабря 2019, 15:31
Боевикам передали экс-беркутовцев и Лусварги – адвокат 29 декабря 2019, 15:27
Все новости
Главные новости
Из плена боевиков вернули Станислава Асеева
Обмен завершился – Офис президента
Боевикам передали экс-беркутовцев и Лусварги – адвокат
Стали известны имена первых 25 возвращенных в Украину
Все новости
здоровье

23 факта о вагине, какие вы захотите рассказать друзьям

исследование

Почему нам нужно писать от руки

еда

Бананы помогают при запорах или вызывают их?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів