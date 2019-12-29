Из плена боевиков вернули Станислава Асеева
Боевики ОРДО в рамках обмена передали Украине журналистов Станислава Асеева и Олега Галазюка.
Источник: "Донбасс.Реалии" с трансляции обмена, "Детектор Медиа"
Освобожденный журналист Станислав Асеев! (второй слева) В плену пробыл два с половиной года, 962 дня.— Донбасс.Реалии (@donbassrealii) December 29, 2019
СТРИМ: https://t.co/W4rczT9ql5 pic.twitter.com/MNjGlcFw4J
Дословно: "Освобожденный журналист Станислав Асеев! (второй слева) В плену пробыл два с половиной года, 962 дня".
Олег Галазюк находился в плену боевиков с августа 2017 года. Глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук рассказала, что его задерживали дважды. Он вернулся в оккупированный Донецк, потому что не смог найти работу на подконтрольной украинскому правительству территории.
Что предшествовало: В воскресенье на КПВВ "Майорское" проходил обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.
Офис президента сообщил, что в рамках обмена в Украину вернулось 76 человек.
Предыстория:
- Журналист Станислав Асеев, который писал под псевдонимом Станислав Васин, исчез в начале июня 2017 года на оккупированной территории. Позднее стало известно, что его взяли в плен боевики, обвинив в шпионаже на украинскую армию..
- 17 августа 2018 года телеканал "Россия-24" показал программу, в которой пленный журналист Асеев якобы подтверждает, что работал на украинскую разведку. Тогда боевики впервые показали Асеева с момента задержания.
- 22 октября 2019 года оккупанты приговорили Асеева к 15 годам тюрьмы по решению так называемого "Верховного суда" так называемой "Донецкой народной республики".