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Из плена боевиков вернули Станислава Асеева

Воскресенье, 29 декабря 2019, 15:20
Асеев во время обмена 29 декабря
Донбасс.Реалии

Боевики ОРДО в рамках обмена передали Украине журналистов Станислава Асеева и Олега Галазюка. 

Источник: "Донбасс.Реалии" с трансляции обмена, "Детектор Медиа"

Дословно: "Освобожденный журналист Станислав Асеев! (второй слева) В плену пробыл два с половиной года, 962 дня".

Олег Галазюк находился в плену боевиков с августа 2017 года. Глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук рассказала, что его задерживали дважды. Он вернулся в оккупированный Донецк, потому что не смог найти работу на подконтрольной украинскому правительству территории.

Что предшествовало: В воскресенье на КПВВ "Майорское" проходил обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Офис президента сообщил, что в рамках обмена в Украину вернулось 76 человек. 

Предыстория:

  • Журналист Станислав Асеев, который писал под псевдонимом Станислав Васин, исчез в начале июня 2017 года на оккупированной территории. Позднее стало известно, что его взяли в плен боевики, обвинив в шпионаже на украинскую армию..
  • 17 августа 2018 года телеканал "Россия-24" показал программу, в которой пленный журналист Асеев якобы подтверждает, что работал на украинскую разведку.  Тогда боевики впервые показали Асеева с момента задержания.
  • 22 октября 2019 года оккупанты приговорили Асеева к 15 годам тюрьмы по решению так называемого "Верховного суда" так называемой "Донецкой народной республики".

Украинская правда
Темы: ОРДЛОпленныеДонбассСМИ
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