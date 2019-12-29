США: Непрерывная агрессия РФ ставит Украину перед трудным выбором

В Соединенных Штатах приветствовали возвращение освобожденных пленных из подконтрольного России Донбасса и заявили, что непрерывная агрессия России "ставит руководителей Украины перед трудным выбором".

Источник: посольство США в Украине в Твиттере

Дословно: "Мы приветствуем сегодняшнее возвращение освобожденных пленных с подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в Нормандском формате 9 декабря".

"Учитывая то, что непрерывная агрессия России ставит руководителей Украины перед трудным выбором, мы стоим на стороне наших украинских партнеров и многих украинцев, которые остаются в плену в России и в Крыму", - говорится в сообщении диппредставительства.

Напомним,