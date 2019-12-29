США: Непрерывная агрессия РФ ставит Украину перед трудным выбором

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Воскресенье, 29 декабря 2019, 19:14

В Соединенных Штатах приветствовали возвращение освобожденных пленных из подконтрольного России Донбасса и заявили, что непрерывная агрессия России "ставит руководителей Украины перед трудным выбором".

Источник: посольство США в Украине в Твиттере

Дословно: "Мы приветствуем сегодняшнее возвращение освобожденных пленных с подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в Нормандском формате 9 декабря".

"Учитывая то, что непрерывная агрессия России ставит руководителей Украины перед трудным выбором, мы стоим на стороне наших украинских партнеров и многих украинцев, которые остаются в плену в России и в Крыму", - говорится в сообщении диппредставительства.

Напомним,

  • 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".

  • 29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

  • В Украину вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.

  • По данным адвоката Валентина Рыбина, в рамках обмена Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне боевиков ОРДЛО, и пять экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане. 

Украинская правда
Темы: пленные Росcия Донбасс ОРДЛО США


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