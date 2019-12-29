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Президент: Без экс-беркутовцев мы бы не получили наших разведчиков

Воскресенье, 29 декабря 2019, 21:19
Президент: Без экс-беркутовцев мы бы не получили наших разведчиков

Передача представителям ОРДЛО 5 экс-беркутовцев, обвиняемых в убийствах на Майдане, была условием проведения обмена, и без их выдачи Украина не вернула бы разведчиков, прошедших Дебальцево.

Источник: президент Владимир Зеленский в аэропорту "Борисполь" во время встречи освобожденных украинцев

Прямая речь: "По поводу беркутовцев. Да, это условие "всех на всех", условие этого обмена. Мы забирали наших героев. Это сложное было решение, решение политическое, это правда".

"Если бы они остались (в Украине - ред.), мы бы не получили наших разведчиков, ребят, которые были в Дебальцево".

"Если бы у меня было еще 100 беркутовцев и мне бы предложили вернуть одного разведчика, я бы отдал 100 беркутовцев и вернул живого разведчика".

Детали: Зеленский также заверил, что передача в рамках обмена экс-беркутовцев "никак не будет влиять на дело Майдана".

"Дело Майдана мы закончим обязательно", - пообещал он.

Президент добавил, что с уважением относится к людям, которые потеряли близких на Майдане, но "к сожалению, мы не можем вернуть тех, кого потеряли, но мы можем вернуть живых".

Прямая речь: "Каждую секунду каждого дня у нас мог сорваться этот обмен. Я возвращал живых, и это самое главное, мне так кажется. Это был мой выбор".

Что предшествовало: 29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

В Украину вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.

СБУ опубликовало список всех возвращенных Украине лиц. Из них 12 военных и два журналиста - Станислав Асеев и Олег Галазюк. 

В то же время, по данным адвоката Валентина Рыбина, в рамках обмена Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне боевиков ОРДЛО, и пять экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане.

Предыстория:

  • Апелляционный суд Киева в субботу вечером изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам на личное обязательство.
  • После этого группа активистов заблокировала выезды из Лукьяновского СИЗО, чтобы не позволить вывезти трех экс-беркутовцев для участия в обмене, но их все равно обменяли. 

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийБеркутпленные
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