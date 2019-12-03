Подозреваемые в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрей Лаврега и Алексей Семенов полгода назад покинули батальон "Аратта" Украинской добровольческой армии.

Источник: комментарий "Украинской правде" командира 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрея Гергерта и прессслужбы "Правого сектора"

Прямая речь Гергерта: "Лаврега и Семенов в июне 2019 года были бойцами батальона. Они полгода как вышли, демобилизовались.

После демобилизации они потерялись, мы пробовали найти контакты, но они потерялись. Сказали, что наелись войны".

Детали: По словам Гергерт, будущий снайпер Лаврега ушел на фронт в 18 лет и воевал 2 года. Командир добавил, что сейчас ему 20 лет, а не 19: "Ему 20, я смотрел на его паспорт".

Руководитель "Аратты" рассказал, что Лаврега еще 17-летним приезжал на обучение, которые устраивали подразделения.

В октябре 2018 года парень получил орден "За мужество" III степени от президента Петра Порошенко.

Вскоре Лавреге и Семенову должны избирать меру пресечения. Гергерт добавил, что не будет принимать в этом участия: "Они ребенка убили".

В "Правом секторе" заявили, что не имеют к ним никакого отношения. В пресс-служба рассказали, что Гергерт в 2014 году был членом "ПС", а подозреваемые - нет.

Они присоединились к батальону УДА уже после того, как Гергерт покинул "Правый сектор" и были подчинены именно ему. Кроме того, в "ПС" отметили, что по состоянию на 2014 год, когда членом "ПС" был Гергерт, ребята были подростками и они не могли стать членами движения.

В движении даже официально опровергли причастность: "ПС подчеркивает, что Андрей Гергерт и его бойцы не имеют никакого отношения к Правому сектору".

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