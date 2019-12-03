Убийство ребенка: подозреваемые 6 месяцев назад покинули батальон УДА

1406 просмотров
Вторник, 3 декабря 2019, 13:40

Подозреваемые в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрей Лаврега и Алексей Семенов полгода назад покинули батальон "Аратта" Украинской добровольческой армии.

Источник: комментарий "Украинской правде" командира 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрея Гергерта и прессслужбы "Правого сектора"

Прямая речь Гергерта: "Лаврега и Семенов в июне 2019 года были бойцами батальона. Они полгода как вышли, демобилизовались.

После демобилизации они потерялись, мы пробовали найти контакты, но они потерялись. Сказали, что наелись войны".

Детали: По словам Гергерт, будущий снайпер Лаврега ушел на фронт в 18 лет и воевал 2 года. Командир добавил, что сейчас ему 20 лет, а не 19: "Ему 20, я смотрел на его паспорт".

Руководитель "Аратты" рассказал, что Лаврега еще 17-летним приезжал на обучение, которые устраивали подразделения.

В октябре 2018 года парень получил орден "За мужество" III степени от президента Петра Порошенко.

Вскоре Лавреге и Семенову должны избирать меру пресечения. Гергерт добавил, что не будет принимать в этом участия: "Они ребенка убили".

В "Правом секторе" заявили, что не имеют к ним никакого отношения. В пресс-служба рассказали, что Гергерт в 2014 году был членом "ПС", а подозреваемые - нет.

Они присоединились к батальону УДА уже после того, как Гергерт покинул "Правый сектор" и были подчинены именно ему. Кроме того, в "ПС" отметили, что по состоянию на 2014 год, когда членом "ПС" был Гергерт, ребята были подростками и они не могли стать членами движения.

В движении даже официально опровергли причастность: "ПС подчеркивает, что Андрей Гергерт и его бойцы не имеют никакого отношения к Правому сектору".

История вопроса:

  • Вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля "Range Rover" погиб трехлетний ребенок. Полицией введена спецоперация по розыску злоумышленника.
  • ЧП произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, нападающий совершил один выстрел.
  • Водителем Range Rover оказался депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, погибший- его сын Александр Соболев 2016 года рождения.
  • 2 декабря стало известно, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего ребенка. Задержанные двое молодых людей (18 и 19 лет) были участниками "Правого сектора".
  • Специалисты нашли оружие, из которого совершили убийство: карабин калибра 7.62.
  • По данным УП, Соболев владел несколькими фирмами вместе с женой Нурулислама Аркаллаева, экс-нардепа ВР от "Партии регионов", который связан с совместным украинско-российско-казахским предприятием по производству ядерного топлива.
  • По информации ЧЕСНО, Соболев - уроженец г. Енакиево, предприниматель, экс-директор ДП "Нафтогазсети" НАК "Нафтогаз Украины", экс-замглавы председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
  • В 2005 г. Соболев занимал должность заммэра Донецка по вопросам деятельности исполнительных органов власти, в 2006 - 2007 гг. работал в СНБО государственным инспектором в отделе проблем информационной безопасности управления государственной и информационной безопасности.
  • В 2015 г. стал депутатом Киевского облсовета от партии "Блок Петра Порошенко".

Алена Мазуренко, УП
Темы: убийство дети Киев Правый сектор


powered by lun.ua
Материалы по теме
Двум юнцам вручили подозрение в убийстве сына Соболева 3 декабря 2019, 10:45
Полиция вышла на заказчика нападения на Соболева и его семью 2 декабря 2019, 17:35
Убийство малыша в Киеве: подозреваемым меньше 20 лет 2 декабря 2019, 16:08
Все новости
Главные новости
Верховная Рада приняла закон о перезагрузке ГБР
Жеваго объявили в международный розыск
"Правую руку" Трубы поймали на взятке – Зеленский просит "перезагрузить" ГБР
Трамп поблагодарил Зеленского: "Дело об импичменте закрыто"
Все новости
еда

Безопасны ли сыры с плесенью и есть ли у них антибиотики?

Образование

Уроки без мороки: как помочь своим детям в учебе, советует Барбара Окли

улыбнитесь!

7 ситуаций, которые случались со всеми родителями

Поиск по сайту
Архив
Весь архів