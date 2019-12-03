Убийство ребенка: подозреваемые 6 месяцев назад покинули батальон УДА
Подозреваемые в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрей Лаврега и Алексей Семенов полгода назад покинули батальон "Аратта" Украинской добровольческой армии.
Источник: комментарий "Украинской правде" командира 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрея Гергерта и прессслужбы "Правого сектора"
Прямая речь Гергерта: "Лаврега и Семенов в июне 2019 года были бойцами батальона. Они полгода как вышли, демобилизовались.
После демобилизации они потерялись, мы пробовали найти контакты, но они потерялись. Сказали, что наелись войны".
Детали: По словам Гергерт, будущий снайпер Лаврега ушел на фронт в 18 лет и воевал 2 года. Командир добавил, что сейчас ему 20 лет, а не 19: "Ему 20, я смотрел на его паспорт".
Руководитель "Аратты" рассказал, что Лаврега еще 17-летним приезжал на обучение, которые устраивали подразделения.
В октябре 2018 года парень получил орден "За мужество" III степени от президента Петра Порошенко.
Вскоре Лавреге и Семенову должны избирать меру пресечения. Гергерт добавил, что не будет принимать в этом участия: "Они ребенка убили".
В "Правом секторе" заявили, что не имеют к ним никакого отношения. В пресс-служба рассказали, что Гергерт в 2014 году был членом "ПС", а подозреваемые - нет.
Они присоединились к батальону УДА уже после того, как Гергерт покинул "Правый сектор" и были подчинены именно ему. Кроме того, в "ПС" отметили, что по состоянию на 2014 год, когда членом "ПС" был Гергерт, ребята были подростками и они не могли стать членами движения.
В движении даже официально опровергли причастность: "ПС подчеркивает, что Андрей Гергерт и его бойцы не имеют никакого отношения к Правому сектору".
История вопроса:
- Вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля "Range Rover" погиб трехлетний ребенок. Полицией введена спецоперация по розыску злоумышленника.
- ЧП произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, нападающий совершил один выстрел.
- Водителем Range Rover оказался депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, погибший- его сын Александр Соболев 2016 года рождения.
- 2 декабря стало известно, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего ребенка. Задержанные двое молодых людей (18 и 19 лет) были участниками "Правого сектора".
- Специалисты нашли оружие, из которого совершили убийство: карабин калибра 7.62.
- По данным УП, Соболев владел несколькими фирмами вместе с женой Нурулислама Аркаллаева, экс-нардепа ВР от "Партии регионов", который связан с совместным украинско-российско-казахским предприятием по производству ядерного топлива.
- По информации ЧЕСНО, Соболев - уроженец г. Енакиево, предприниматель, экс-директор ДП "Нафтогазсети" НАК "Нафтогаз Украины", экс-замглавы председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
- В 2005 г. Соболев занимал должность заммэра Донецка по вопросам деятельности исполнительных органов власти, в 2006 - 2007 гг. работал в СНБО государственным инспектором в отделе проблем информационной безопасности управления государственной и информационной безопасности.
- В 2015 г. стал депутатом Киевского облсовета от партии "Блок Петра Порошенко".
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