Подозреваемые в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрей Лаврега и Алексей Семенов полгода назад покинули батальон "Аратта" Украинской добровольческой армии.

Источник: комментарий "Украинской правде" командира 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрея Гергерта и прессслужбы "Правого сектора"

Прямая речь Гергерта: "Лаврега и Семенов в июне 2019 года были бойцами батальона. Они полгода как вышли, демобилизовались.

После демобилизации они потерялись, мы пробовали найти контакты, но они потерялись. Сказали, что наелись войны".

Детали: По словам Гергерт, будущий снайпер Лаврега ушел на фронт в 18 лет и воевал 2 года. Командир добавил, что сейчас ему 20 лет, а не 19: "Ему 20, я смотрел на его паспорт".

Руководитель "Аратты" рассказал, что Лаврега еще 17-летним приезжал на обучение, которые устраивали подразделения.

Андрей Лаврега фото: dtp.kiev.ua

В октябре 2018 года парень получил орден "За мужество" III степени от президента Петра Порошенко.

указ Петра Порошенко №331 от 13 октября 2018 года фото: УП

Вскоре Лавреге и Семенову должны избирать меру пресечения. Гергерт добавил, что не будет принимать в этом участия: "Они ребенка убили".

В "Правом секторе" заявили, что не имеют к ним никакого отношения. В пресс-служба рассказали, что Гергерт в 2014 году был членом "ПС", а подозреваемые - нет.

Они присоединились к батальону УДА уже после того, как Гергерт покинул "Правый сектор" и были подчинены именно ему. Кроме того, в "ПС" отметили, что по состоянию на 2014 год, когда членом "ПС" был Гергерт, ребята были подростками и они не могли стать членами движения.

В движении даже официально опровергли причастность: "ПС подчеркивает, что Андрей Гергерт и его бойцы не имеют никакого отношения к Правому сектору".

Что было раньше: Лавреге и Семенову сообщили о подозрении в совершении заказного убийства в связи с нападением на семью депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийства его трехлетнего сына.

Их действия квалифицированы по п.2,11,12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу) УК Украины.

Умышленное убийство малолетнего ребенка наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества в случае, если убийство совершили из корыстных побуждений.

Сейчас в суд готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

По словам источника УП, правоохранители вышли на заказчика убийства Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын.

Источник УП добавил, что задержанные двое молодых людей (18-19 лет) были участниками "Правого сектора"

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