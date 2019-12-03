В МВД показали карабин, из которого застрелили сына Соболева

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Вторник, 3 декабря 2019, 22:56

Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко показал оружие, из которого "с высокой вероятностью" застрелили трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Источник: Артем Шевченко в Facebook

Дословно: "Этот разобранный карабин на американской платформе AR в калибре 7,62 мм с, похоже, недорогим китайским оптическим прицелом XD Precision скоро поступит для исследования экспертов ГНИЭКЦ МВД как оружие, из которого с высокой вероятностью был сделан роковой выстрел...

По предварительным выводам профессионалов, это оружие тяжело назвать высокоточным именно для снайперской стрельбы. Похоже, организаторы и исполнители не утруждали себя поиском дорогого оружия и тщательным планированием, а просто взяли первое, что попало под руку".

Что предшествовало: 3 декабря двум лицам сообщили о подозрении в совершении заказного убийства в связи с нападением на семью депутата. Их действия квалифицированы по п.2,11,12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу) УК.

По словам источника УП, подозреваемых зовут Андрей Лаврега и Алексей Семенов.

 

Предыстория:

  • 1 декабря вечером в центре Киева - на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской - вследствие обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок.
  • Нападающий совершил один выстрел из карабина калибра 7.62 мм. Изучение траектории полета пули показало, что стреляли из здания.
  • За рулем Range Rover был Вячеслав Соболев, погиб его сын Александр.
  • Полиция задержала двух молодых людей (18-19 лет), они оказались участниками "Правого сектора".
  • По словам источника УП, правоохранители вышли на заказчика убийства.

Украинская правда
Темы: МВД убийство оружие


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