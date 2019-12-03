В МВД показали карабин, из которого застрелили сына Соболева

Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко показал оружие, из которого "с высокой вероятностью" застрелили трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Источник: Артем Шевченко в Facebook

Дословно: "Этот разобранный карабин на американской платформе AR в калибре 7,62 мм с, похоже, недорогим китайским оптическим прицелом XD Precision скоро поступит для исследования экспертов ГНИЭКЦ МВД как оружие, из которого с высокой вероятностью был сделан роковой выстрел...

По предварительным выводам профессионалов, это оружие тяжело назвать высокоточным именно для снайперской стрельбы. Похоже, организаторы и исполнители не утруждали себя поиском дорогого оружия и тщательным планированием, а просто взяли первое, что попало под руку".

Что предшествовало: 3 декабря двум лицам сообщили о подозрении в совершении заказного убийства в связи с нападением на семью депутата. Их действия квалифицированы по п.2,11,12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу) УК.

По словам источника УП, подозреваемых зовут Андрей Лаврега и Алексей Семенов.

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