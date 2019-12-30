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Байден согласился свидетельствовать в деле об импичменте Трампа

Понедельник, 30 декабря 2019, 00:27
Байден согласился свидетельствовать в деле об импичменте Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден согласился свидетельствовать в деле об импичменте президента США Дональда Трампа.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Кандидат от демократов и бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что если его будут вызывать свидетельствовать во время процесса импичмента в Сенате, он согласится это сделать.

Это заявление он сделал 29 декабря, во время встречи с избирателями в штате Айова, после того, как ранее заявил о своем отказе давать показания. Свое предыдущее решение он объяснял тем, что "нет юридических оснований" для того, чтобы направлять ему повестку свидетельствовать, и его показания помогут президенту Трампу отвлечь внимание от его собственных действий.

Прямая речь: "Вы знаете, я уже пережил два импичменты. Один как молодой сенатор и потом как сенатор среднего возраста. В них нет ничего хорошего, независимо от обстоятельств. Это трудно для страны. Здесь нечему радоваться. Но поймите меня правильно: я думаю, что Трамп сам это на себя навлек. Я думаю, что у Конгресса нет другого выбора, кроме как выполнить свои конституционные обязанности, независимо от политических последствий ".

Напомним:

  •  28 декабря Джо Байден отказался свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте Дональда Трампа.

Знать больше: Трамп проиграл импичмент, но не покинет Белый дом: как это было и что дальше

 Байден, Злочевский и Манафорт. Как древняя украинская история может погубить Трампа

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст разговора

Предыстория:

  • В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.
  • 19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
  • Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США.
  • Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате – у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.
  • Демократы настаивают на выступлении свидетелей в Сенате, республиканцы выступают против этого.

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Темы: СШАТрамп
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