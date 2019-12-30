Байден согласился свидетельствовать в деле об импичменте Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден согласился свидетельствовать в деле об импичменте президента США Дональда Трампа.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Кандидат от демократов и бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что если его будут вызывать свидетельствовать во время процесса импичмента в Сенате, он согласится это сделать.

Это заявление он сделал 29 декабря, во время встречи с избирателями в штате Айова, после того, как ранее заявил о своем отказе давать показания. Свое предыдущее решение он объяснял тем, что "нет юридических оснований" для того, чтобы направлять ему повестку свидетельствовать, и его показания помогут президенту Трампу отвлечь внимание от его собственных действий.

Прямая речь: "Вы знаете, я уже пережил два импичменты. Один как молодой сенатор и потом как сенатор среднего возраста. В них нет ничего хорошего, независимо от обстоятельств. Это трудно для страны. Здесь нечему радоваться. Но поймите меня правильно: я думаю, что Трамп сам это на себя навлек. Я думаю, что у Конгресса нет другого выбора, кроме как выполнить свои конституционные обязанности, независимо от политических последствий ".

Напомним:

28 декабря Джо Байден отказался свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте Дональда Трампа.

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