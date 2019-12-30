Освобожденных из плена военных осмотрят врачи – Минобороны

464 просмотра
Понедельник, 30 декабря 2019, 08:40

Освобожденные из плена военнослужащие Вооруженных Сил Украины пройдут медицинское обследование.

Источник: Минобороны

Детали: После встречи в международном аэропорту "Борисполь" освобожденные из плена двенадцать украинских военнослужащих были доставлены в Главный военно-медицинский клинический центр "Главный военный госпиталь" в Киеве.

Как планируется, всех освобожденных из плена бойцов осмотрят военные врачи и специалисты медицинской службы. В случае необходимости военнослужащим будет оказана квалифицированная медицинская помощь. В частности, будет проведено углубленное медицинское обследование, к которому будут привлекаться лучшие специалисты медицинской службы Вооруженных Сил Украины и военные психологи.

Как сообщил начальник Военного госпиталя генерал-майор медицинской службы Анатолий Казьмирчук, предварительно все военнослужащие находятся в удовлетворительном состоянии.

Что предшествовало: 29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между официальным Кевом и ОРДЛО. Боевики вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО. По данным украинского омбудсмена, в плену боевиков на Донбассе остаются около 300 украинцев.

Украинская правда
Темы: заложники ОРДЛО армия


powered by lun.ua
Материалы по теме
РосСМИ назвали возможную дату и "формулу" обмена с ОРДЛО 27 декабря 2019, 01:20
В список на обмен могут включить обвиняемых в теракте в Харькове 26 декабря 2019, 21:48
Стало известно еще об одном включенном в список на обмен 26 декабря 2019, 16:56
Все новости
Главные новости
В плену боевиков остаются еще около 300 украинцев — Лутковская
Президент: Без экс-беркутовцев мы бы не получили наших разведчиков
Самолет с освобожденными 76 украинцами приземлился в "Борисполе"
В "Борисполе" ожидают освобожденных, приехал Зеленский
Все новости
self-made

Приемы для уверенности в себе, которых стоит поучиться у олимпийских чемпионов

здоровье

5 признаков того, что вы едите мало углеводов

советы

Как летать с младенцем безопасно и максимально спокойно?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів