Освобожденных из плена военных осмотрят врачи – Минобороны

Освобожденные из плена военнослужащие Вооруженных Сил Украины пройдут медицинское обследование.

Источник: Минобороны

Детали: После встречи в международном аэропорту "Борисполь" освобожденные из плена двенадцать украинских военнослужащих были доставлены в Главный военно-медицинский клинический центр "Главный военный госпиталь" в Киеве.

Как планируется, всех освобожденных из плена бойцов осмотрят военные врачи и специалисты медицинской службы. В случае необходимости военнослужащим будет оказана квалифицированная медицинская помощь. В частности, будет проведено углубленное медицинское обследование, к которому будут привлекаться лучшие специалисты медицинской службы Вооруженных Сил Украины и военные психологи.

Как сообщил начальник Военного госпиталя генерал-майор медицинской службы Анатолий Казьмирчук, предварительно все военнослужащие находятся в удовлетворительном состоянии.

Министерство обороны также обратилось к представителям общественности и средствам массовой информации с просьбой отнестись с пониманием к необходимости оказания первичной помощи и реабилитации освобожденных из плена военнослужащих, и предупредило, что сейчас доступ к ним предоставлен только родственникам и медицинскому персоналу.

Что предшествовало: 29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между официальным Кевом и ОРДЛО. Боевики вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО. По данным экс-омбудсмена Лутковской, в плену боевиков на Донбассе остаются около 300 украинцев.