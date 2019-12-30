Врачи рассказали о состоянии освобожденных из плена

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Понедельник, 30 декабря 2019, 15:43

У освобожденных в результате обмена удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными Россией отдельными районами Донбасса установлено посттравматическое стрессовое расстройство и обострение всех хронических болезней.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заместителя главного врача "Феофании" по медицинским вопросам Андрея Строканя.

Прямая речь: "Три четверти, возможно даже пять шестых пациентов нуждаются стоматологической помощи в обязательном порядке. Практически у всех есть в разных степенях проявления посттравматического стрессового расстройства и, конечно, обострение всех хронических болезней, которые у них были до момента попадания в плен".

Детали: Освобожденные в результате обмена 64 украинца находятся в клинической больнице "Феофания".

Строкань отметил, что пациентов в критическом состоянии нет, а также, что среди них есть люди, которых можно уже сейчас отпустить домой.

Кроме того, он проинформировал, что у многих пациентов "есть гипертоническая болезнь, обострение желчекаменной болезни, есть хронические холециститы, панкреатиты, хронические обструктивные болезни легких".

По словам Строканя, большинство людей из 64 будут находиться в больнице в течение новогодних и рождественских праздников, но есть определенная категория людей, которые хотят выехать на 1-2 дня домой, а потом продолжить лечение.

Врач сообщил, что все 64 пациента - гражданские лица, лечение которых будет проводиться за государственный счет. В то же время он добавил, что большинство пациентов не хотят общаться с прессой.

Что было раньше: После встречи в международном аэропорту "Борисполь" освобожденные из плена двенадцать украинских военнослужащих были доставлены на обследование в Главный военно-медицинский клинический центр "Главный военный госпиталь" в Киеве.

Напомним:

  • 29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.
  • В Украину вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.
  • В рамках обмена Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне, и пять экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане.
  • Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что в плену боевиков на Донбассе остаются около 300 украинцев.
  • Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина будет продолжать обсуждение по поводу обмена по формуле "всех на всех".

Темы: заложники Донбасс


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