Врачи рассказали о состоянии освобожденных из плена

У освобожденных в результате обмена удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными Россией отдельными районами Донбасса установлено посттравматическое стрессовое расстройство и обострение всех хронических болезней.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заместителя главного врача "Феофании" по медицинским вопросам Андрея Строканя.

Прямая речь: "Три четверти, возможно даже пять шестых пациентов нуждаются стоматологической помощи в обязательном порядке. Практически у всех есть в разных степенях проявления посттравматического стрессового расстройства и, конечно, обострение всех хронических болезней, которые у них были до момента попадания в плен".

Детали: Освобожденные в результате обмена 64 украинца находятся в клинической больнице "Феофания".

Строкань отметил, что пациентов в критическом состоянии нет, а также, что среди них есть люди, которых можно уже сейчас отпустить домой.

Кроме того, он проинформировал, что у многих пациентов "есть гипертоническая болезнь, обострение желчекаменной болезни, есть хронические холециститы, панкреатиты, хронические обструктивные болезни легких".

По словам Строканя, большинство людей из 64 будут находиться в больнице в течение новогодних и рождественских праздников, но есть определенная категория людей, которые хотят выехать на 1-2 дня домой, а потом продолжить лечение.

Врач сообщил, что все 64 пациента - гражданские лица, лечение которых будет проводиться за государственный счет. В то же время он добавил, что большинство пациентов не хотят общаться с прессой.

Что было раньше: После встречи в международном аэропорту "Борисполь" освобожденные из плена двенадцать украинских военнослужащих были доставлены на обследование в Главный военно-медицинский клинический центр "Главный военный госпиталь" в Киеве.

Напомним: