Порошенко назвал Трубу преступником

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба будет привлечен к ответственности "за преступления, которые он совершил во время пребывания на должности, и за преследование майдановцев в феврале 2014 года".

Источник: пресс-служба "Евросолидарности".

Прямая речь: "Полностью дискредитировано Государственное бюро расследований преступника Трубы. Преступника - потому что то, что он сделал и что появилось на записях, четко доказывает состав преступления. Он получал незаконные указания от руководства страны, Офиса президента и реализовывал их, давая незаконные указания следователям.

В том числе и по подписанию Минских соглашений. В том числе и по Керченскому проливу и по действиям военных моряков. И том числе и по национализации Приватбанка и многим-многим другим вопросам, имеющим государственное значение.

Я твердо убежден, что господин Труба будет привлечен к уголовной ответственности за эти преступления, которые он совершил, находясь на этом посту. И не исключено, что и за преступления против майдановцев, которые он совершил в 14-м году, которые сейчас открылись".

Напомним: Романа Трубу назначил на должность Петр Порошенко. Его уволил Владимир Зеленский после принятия парламентом закона о реформе ГБР.

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